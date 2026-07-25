Ônibus colide com poste no Mutondo, em São Gonçalo

Até o momento, não há informações sobre feridos - Foto: Divulgação

Até o momento, não há informações sobre feridos - Foto: Divulgação

Um ônibus da linha 53 (Cala Boca x Centro), da viação Rio do Ouro, bateu em um poste na manhã deste sábado (25), na Rua Doutor Nilo Peçanha, no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, por volta das 6h23. Com o impacto, o coletivo percorreu alguns metros e parou em frente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Informações preliminares indicam que o coletivo, que estava seguindo no sentido Centro, colidiu com um poste ao passar por uma curva, popularmente conhecida como "Curva da Morte".



Um homem sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Pronto Socorro, no bairro Zé Garoto.

Poste é atingido por ônibus da viação Rio do Ouro | Foto: Reprodução

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