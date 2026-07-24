Cidadania Itinerante acontece em Maria Paula neste sábado (25)
Ação leva serviços gratuitos à população, das 9h às 13h
Na manhã do próximo sábado (25), o projeto Cidadania Itinerante irá levar serviços gratuitos para os gonçalenses em Maria Paula. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo.
Durante o evento, os moradores terão acesso a serviços dos CRAS e CREAS; informações sobre inscrições no programa Minha Casa, Minha Vida; isenções para 2ª via do RG; serviços de sub-registro; e orientações das subsecretarias de Políticas Públicas para as Mulheres, da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.
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O Cidadania Itinerante ainda oferece aferições de pressão arterial, serviços de beleza com manicure e barbeiro e recreação para as crianças.
Serviço:
. Cidadania Itinerante
Sábado (25) - Rua Geraldo Berti, nº18 (Igreja Assembleia de Deus) - Maria Paula
Horário: 9h às 13h