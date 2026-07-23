Final do Concurso Sociocultural de Dança celebra talentos em São Gonçalo

Arte e conscientização marcaram a grande final do 5º Concurso Sociocultural de Dança, realizada na tarde desta quarta-feira (22), no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro da cidade. Promovida pelo Projeto NEACA Tecendo Redes, a iniciativa premiou jovens talentos e reafirmou a dança como ferramenta de transformação social e conscientização sobre o enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao final da competição, João Santos, o Joãozinho, conquistou o primeiro lugar.

As apresentações reuniram diferentes estilos de dança e levaram ao palco coreografias inspiradas na promoção dos direitos da infância e da juventude. A final também premiou Anny Nunes, em segundo lugar, e Kamila Raimundo, que ficou na terceira colocação. Letícia Carvalho (Cigana), Eloise Dornelas e Pérola Silva completaram o grupo dos seis finalistas da competição.

Leia também:

Revitalização da Orla da Praia das Pedrinhas entra na reta final e deve ser concluída até dezembro

Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, e visita rende memes nas redes

Além de revelar novos talentos, o Concurso Sociocultural de Dança integra as ações do Projeto NEACA Tecendo Redes voltadas à prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Por meio da cultura, a iniciativa estimula adolescentes e jovens a refletirem sobre o tema e fortalece o protagonismo juvenil.

Além de João Santos (Joãozinho), a final também premiou Anny Nunes, em segundo lugar, e Kamila Raimundo, na terceira colocação. | Foto: Reprodução/Hype Star

Ao longo da tarde, o palco do Teatro Municipal recebeu apresentações de diferentes estilos de dança, que aliaram técnica, criatividade e mensagens de conscientização sobre a proteção da infância e da juventude. As performances evidenciaram o talento dos participantes e reforçaram a proposta do concurso de utilizar a arte como ferramenta de mobilização social.

Nesta edição, a competição passou a aceitar todas as modalidades de dança e ampliou a faixa etária dos participantes para adolescentes e jovens de 12 a 24 anos. Balé, jazz, dança contemporânea, dança urbana, funk, passinho, forró e dança de salão estiveram entre os estilos apresentados.Como premiação, Joãozinho recebeu um notebook pelo primeiro lugar. Anny Nunes ganhou um smartphone pela segunda colocação, enquanto Kamila Raimundo foi premiada com um tablet pelo terceiro lugar.

Plateia celebrando as apresentações | Foto: Yuri Messias

O evento também contou com a entrega do 3º Concurso de Reconhecimento Público, que homenageou pessoas e instituições que desenvolvem ações em defesa dos direitos de crianças e adolescentes e contribuem para o fortalecimento da rede de proteção em São Gonçalo.

Nesta edição, a competição passou a aceitar todas as modalidades de dança e ampliou a faixa etária dos participantes para adolescentes e jovens de 12 a 24 anos. | Foto: Yuri Messias

Realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o Projeto NEACA Tecendo Redes utiliza a cultura, a educação e a mobilização comunitária como instrumentos para ampliar o acesso à informação, incentivar a prevenção das violências e consolidar a rede de proteção.

Ao chegar à quinta edição, o Concurso Sociocultural de Dança reafirma seu espaço no calendário de ações do Projeto NEACA Tecendo Redes ao reunir jovens artistas e utilizar a cultura como ferramenta de promoção dos direitos da infância e da juventude, da inclusão social e do fortalecimento da cidadania.

Sob supervisão de Marcela Freitas