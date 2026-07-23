Vini Jr. leva Virginia para churrasco em São Gonçalo, e visita rende memes nas redes

O casal participou de um churrasco no bairro Porto do Rosa, onde Vini Jr. cresceu ao lado da família - Foto: Reprodução/ Instagram

O casal participou de um churrasco no bairro Porto do Rosa, onde Vini Jr. cresceu ao lado da família - Foto: Reprodução/ Instagram

O atacante Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca protagonizaram um momento mais intimista nesta semana. O jogador do Real Madrid levou a criadora de conteúdo para conhecer o bairro onde passou a infância, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na última quarta-feira (22).

O casal participou de um churrasco no bairro Porto do Rosa, onde Vini Jr. cresceu ao lado da família. O encontro reuniu amigos e parentes e teve como anfitriã a avó do atleta, dona Nilza, que segue morando na região. A informação foi confirmada pela assessoria do jogador. “Foi na rua onde a avó dele mora e onde ele viveu toda a infância com a família, no bairro Portão do Rosa”, informou a equipe.

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Durante a visita, o camisa 7 compartilhou registros do dia nos Stories do Instagram. Entre as publicações, além de imagens do churrasco, chamou atenção uma foto da entrada da escolinha do Flamengo em São Gonçalo, onde ele deu os primeiros passos no futebol antes de seguir para as categorias de base do clube.

O retorno ao bairro reforça a ligação do atacante com suas origens. Mesmo vivendo na Espanha há anos, Vini Jr. costuma destacar o carinho pela cidade onde cresceu e pela avó, presença constante em momentos importantes de sua trajetória.

Memes tomam conta das redes

Após a repercussão do encontro, internautas entraram na brincadeira e passaram a criar memes imaginando o casal “turistando” por São Gonçalo. As montagens mostram Vini Jr. e Virginia em pontos conhecidos da cidade, em situações bem-humoradas que rapidamente viralizaram.

As publicações divertiram moradores e ganharam grande engajamento, com gonçalenses aproveitando para exaltar, com orgulho e bom humor, os pontos marcantes do município.

Entre nostalgia, identificação e zoeira, o passeio do casal acabou ultrapassando o momento em família e se transformou em um fenômeno nas redes sociais.