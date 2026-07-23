Revitalização da Orla da Praia das Pedrinhas entra na reta final e deve ser concluída até dezembro - Foto: Yuri Messias

Revitalização da Orla da Praia das Pedrinhas entra na reta final e deve ser concluída até dezembro - Foto: Yuri Messias

A orla da Praia das Pedrinhas está ganhando um novo visual. A região passa por obras de revitalização, com previsão de conclusão até dezembro deste ano. A reforma está sob o comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, com um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. O projeto tem como objetivo a construção de um novo calçadão e de um espaço de permanência e convivência para moradores e visitantes.

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Com a chegada do prazo previsto para a conclusão da obra, a reconstrução da estrutura local está avançada. A revitalização da orla contempla a construção de um calçadão e a instalação de pergolados à beira da praia, com o objetivo de valorizar a paisagem e atrair mais visitantes. Atualmente, os trabalhadores estão concentrados na execução das novas calçadas, na instalação dos pilares que servirão de base para os pergolados, na construção de sarjetas para drenagem, de meio-fio e na demolição do trecho final da via.

Instalação dos pilares que servirão de base para os pergolados | Foto: Yuri Messias

A proprietária do bar Pedrinha Internacional, Ana Maria Almeida, afirmou que está na expectativa de que, com a conclusão da obra, a região receba mais visitantes para aproveitar o espaço ao longo da tarde e da noite, além de consumir nos comércios instalados na orla, o que deverá aumentar a clientela, o faturamento e a visibilidade dos estabelecimentos.

Rua Sérgio Martins de Carvalho em reforma | Foto: Yuri Messias

Essa não é uma expectativa exclusiva de Ana Maria. Os proprietários do Bar do Faíco, também localizado na Orla da Praia das Pedrinhas, também esperam um aumento no movimento, no faturamento e na visibilidade do estabelecimento.

Proprietários do Bar do Faíco | Foto: Yuri Messias

"Nós estamos aqui há 18 anos, com esse bar. Aqui eu pago aluguel. Então você imagina como nós ficamos aqui pra trabalhar sem ajuda de ninguém, mas a gente resistiu até aqui. Assim, a nossa esperança é que quando essa obra ficar pronta, a gente consiga recuperar tudo que a gente perdeu, né?", afirmou uma das donas do estabelecimento.

Os próximos passos da obra são: instalação de intertravado no início da rua, calçamento, pavimentação, paisagismo e colocação de postes. O projeto está 70% concluído e tem previsão de término para este segundo semestre de 2026. Mesmo com o movimento de reformas na rua, os bares e restaurantes na praia continuam funcionando normalmente, mas, não se pode esquecer que a via está interdita para a passagem de veículos devido às obras.

Orla da Praia das Pedrinhas em fase final de ser concluída | Foto: Yuri Messias

O projeto de revitalização foi realizado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares.

Sob supervisão de Marcela Freitas