Após passarem por São Gonçalo, Virginia Fonseca e Vini Jr. visitam o Cristo Redentor e encantam fãs

De férias no Brasil, o atacante Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca estão aproveitando alguns dias no Rio de Janeiro e marcaram presença no Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais do país.

O passeio aconteceu após o casal curtir um churrasco em São Gonçalo, em clima intimista, antes de seguir para os pontos turísticos da capital fluminense. No Cristo, os dois compartilharam registros nas redes sociais, com fotos e vídeos que rapidamente repercutiram entre os fãs.

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A visita rendeu elogios e também virou motivo de descontração na internet, com internautas criando memes e imaginando o casal em diversos cenários turísticos. O momento reforça o clima de descanso e proximidade vivido por Vini Jr. durante sua passagem pelo Brasil.