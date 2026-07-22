Virginia posta stories em churrasco com Vini Jr. e amigos em São Gonçalo

Na tarde desta quarta-feira (22), Virginia Fonseca surpreendeu os seus seguidores publicando uma sequência de stories em seu perfil do Instagram com a localização de São Gonçalo, cidade natal do Vini Jr, na região metropolitana do Rio.

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Nas imagens compartilhadas com os seus fãs, a influenciadora mostra que está curtindo um churrasco ao lado do seu namorado, familiares e amigos dele. A rainha de bateria que já estava passando uma parte das férias no Rio aproveitou para conhecer a cidade que o camisa 7 da Seleção Brasileira nasceu e cresceu.

Desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o casal está de férias e passando tempo juntos. Os dois estavam no litoral da Itália com amigos, depois foram até Goiânia para a inauguração de uma franquia da academia da influenciadora e aproveitaram uns dias na capital Fluminense. Agora, o destino escolhido foi São Gonçalo.

Vini Jr também compartilhou registros do churrasco em seus Stories, além de publicar um registro nostálgico de sua antiga escolinha de futebol, onde iniciou a sua trajetória.