Leo Dias discute ao vivo com repórter após defesa de Virginia Fonseca e clima pesa no programa

Apresentador acusou Monique Arruda de "se vender" para a influenciadora após a jornalista criticar a cobertura sobre a vida amorosa de Virginia - Foto: Reprodução - Youtube

Apresentador acusou Monique Arruda de "se vender" para a influenciadora após a jornalista criticar a cobertura sobre a vida amorosa de Virginia - Foto: Reprodução - Youtube

O apresentador Leo Dias perdeu a classe e discutiu ao vivo com a própria funcionária, a jornalista Monique Arruda. O comunicador está descontente com a influenciadora Virginia Fonseca, que não deu entrevista para o canal dele, e trocou ofensas com a repórter, que a defendeu, nesta quarta-feira (22).

No programa do dia anterior, a repórter Monique Arruda falava sobre a volta de Virginia com Vini Jr., depois de a famosa anunciar o término, alegando que conseguiria “negociar o inegociável”. A jornalista comentou que desejava a felicidade do casal e ainda disse que “inegociável é ver gente morrendo na fila do hospital”.

Leia também:

Maricá Moto Fest leva shows a Itaipuaçu neste fim de semana



Adolescente é apreendido com drogas durante ação da PM em Itapeba, em Maricá

Mas a opinião de Monique não agradou ao apresentador. "A gente está falando da vida alheia. Isso aqui é um canal sobre comentários da vida alheia, fofoca. A gente não está falando da fila do SUS, porque isso, sim, é inegociável", falou Leo Dias.

"Acho que é exagerado ficar um mês e meio todos os dias falando que a menina vai ser chifrada", alegou Monique, que foi acusada por Leo Dias de ter se vendido para a influenciadora. "Uma coisa é vestir a camisa. Acho que você está se vendendo por três bolsas da WePink [empresa de Virginia]. Agora, já está demais", falou.

Apesar de manter uma expressão abatida durante o programa, a repórter manteve a opinião. "Não preciso, Leo, me vender por três bolsas da WePink. O body splash custa R$ 30, a questão não é essa", falou.

"A sua opinião vale bem mais do que três bolsas da WePink", disse o apresentador.

"Mas a minha opinião é essa e a mantenho. Acho que é exagerado ficar um mês e meio, todos os dias, desejando que a menina seja chifrada", falou Monique.