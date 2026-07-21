Parque RJ Nosso Sonho vira ponto de encontro da criançada nas férias escolares

Parque RJ Nosso Sonho é uma das áreas de lazer mais procuradas em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Parque RJ Nosso Sonho é uma das áreas de lazer mais procuradas em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Com a chegada das férias escolares, o Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, tem se consolidado como uma das principais opções de lazer gratuito para as famílias da cidade. O espaço reúne atrações para crianças de todas as idades e se tornou um refúgio para pais e responsáveis que buscam atividades ao ar livre, longe das telas e sem pesar no bolso.

Nesta terça-feira (21), o movimento no parque refletia essa realidade. Enquanto os pequenos aproveitavam o playground, a cascata, as quadras esportivas, a pista de skate e outros espaços de convivência, pais, avós e responsáveis destacavam a estrutura, a segurança e a diversidade de atividades oferecidas gratuitamente. Para muitas famílias, o local se tornou uma alternativa para ocupar o tempo livre das crianças durante o recesso escolar, incentivando a socialização, a prática de atividades físicas e o contato com o ambiente ao ar livre.

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“É um entretenimento gratuito, onde as crianças podem se desenvolver, brincar, interagir com outras crianças, sair um pouco do ambiente de casa e também das telas. [...] É um bom refúgio para quem não tem condições financeiras para viajar. Então, aqui se torna um lugar onde as crianças podem se desenvolver, brincar e interagir, porque hoje é muito complicado que elas interajam como antigamente. Então, aqui elas conseguem”, disse a dona de casa Rauana Moraes, de 32 anos, mãe da pequena Eloá, de 7 anos.



Rauana Moraes e a filha, Eloá, aproveitam a cascata do Parque RJ Nosso Sonho durante as férias escolares | Foto: Layla Mussi

Os pequenos se encantam com todas as possibilidades de brincadeiras que o Parque RJ Nosso Sonho oferece, com quadras, cascatas, pista de skate, entre outras.

“Os meus filhos gostaram de tudo. Estacionei aqui dentro, pertinho, e eles já gostaram da entrada, da cachoeirinha, da piscina, das quadras e estão gostando muito do parque. A gente pretende voltar no final de semana”, contou o pai de Benício, de 5 anos, e de Miguel Mendes, de 10 anos, Ralphe Mendes, de 41 anos.

Ralphe Mendes e os filhos, Benício e Miguel, aproveitam as diversas atrações do Parque RJ Nosso Sonho durante as férias escolares | Foto: Layla Mussi

Quais atrativos no Parque RJ Nosso Sonho

O espaço de lazer conta com uma pista de skate, onde as crianças podem andar tanto de skate quanto de patins.

Os apaixonados por atividades em quadras têm diversas opções, como quadra de futebol e campo de futebol de areia.

Crianças jogam futebol na quadra do parque | Foto: Layla Mussi

Além disso, ainda há a pista de atletismo, para os pequenos gastarem energia correndo e fazendo corridas. As crianças menores podem andar de bicicleta e praticar outras modalidades livremente nesse espaço e em outras áreas.



A pista de atletismo é uma opção para as crianças correrem, brincarem e praticarem atividades físicas ao ar livre | Foto: Layla Mussi

As famílias que, além das crianças, têm animais de estimação também podem aproveitar o dia. Para eles, o local conta com um Parcão.

“A primeira vez que vim foi para conhecer. Não trouxe a cachorrinha ainda, achei o espaço maravilhoso, conheci o Parcão e voltei. Agora, nas férias, de novo, estamos todos de férias e viemos aproveitar um pouco o Parque RJ, para a minha filha andar de patins, para o Antônio jogar um pouco de bola e para a Neves se divertir no Parcão e nos outros espaços”, explicou Thais Chiapetta, de 40 anos, mãe de Antônio, de 13 anos, e tutora da Neves.

Antônio Chiapetta e a cadela Neves aproveitam momentos de diversão no Parcão do Parque RJ Nosso Sonho | Foto: Layla Mussi

Os brinquedos infantis também atraem crianças de todas as idades, que sobem e descem nos escorregadores.

“Tem uma diversidade de entretenimento para as crianças, tem a área infantil e também tem a parte em que podemos fazer alguma atividade, como uma corrida, entre outras”, contou a mãe da pequena Bela, de 1 ano, Beatriz Neves, de 33 anos.

A área infantil reúne diversas opções de lazer para as famílias durante o período de férias escolares | Foto: Layla Mussi

Espaço gratuito reúne playground, cascata, quadras esportivas, pista de skate e outras atrações que ajudam a manter as crianças longe das telas durante o recesso escolar | Foto: Layla Mussi

Nos dias ensolarados e de calor, o que mais chama a atenção das crianças é a cascata, que reúne os pequenos. E, quando a fome bate, há espaços onde as pessoas podem se reunir para apreciar um lanche.



Foto 8 A cascata é um dos atrativos preferidos das crianças nos dias de calor e um dos pontos mais movimentados do parque | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas