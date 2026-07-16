Poste de madeira corre risco de cair no bairro do Pacheco

Um poste de madeira desativado, que corre risco de queda, vem preocupando moradores e pedestres da Rua Walter da Conceição, no bairro Pacheco, em São Gonçalo. Segundo os moradores, a estrutura apresenta sinais de instabilidade há cerca de um mês e, apesar de a Enel Rio ter sido acionada e vistoriado o local, nenhuma providência definitiva foi adotada até o momento.

A fragilidade do poste foi percebida pelos moradores há quase um mês, quando um vizinho encostou na estrutura e percebeu que ela balançava, levantando o alerta para o risco de queda.

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"No dia 15 de junho, eu estava conversando com um vizinho próximo ao poste. Em determinado momento, ele encostou na estrutura e ela balançou. Foi aí que percebemos o perigo", contou o morador da rua há mais de quatro décadas, Raul Gomes Martins, 52 anos.

De acordo com o morador, após perceberem a situação perigosa da estrutura, entraram em contato com a Enel Rio para relatar o problema. Uma equipe da concessionária esteve no local, mas, segundo ele, nenhuma solução foi apresentada até agora.

“Entrei em contato imediatamente com a Enel, que enviou uma equipe ao local. Constataram o problema e até agora nada resolvido. O poste está desativado, não tem nada que impeça a retirada”, disse o morador.

Os moradores relatam conviver diariamente com o receio de que a estrutura desabe, causando danos a imóveis e veículos ou até mesmo provocando um acidente grave com vítimas.



Base de poste de madeira está danificada Reprodução - Arquivo pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo pessoal

Procurada, a concessionária Enel Rio, informou que enviará um técnico ao local caso seja necessário, programar o seu reparo ou a sua substituição.