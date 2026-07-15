Juliano Floss passa em teste e fará estreia em novela da Globo

Após participar do Big Brother Brasil 2026 e ficar em 3° lugar, o influenciador Juliano Floss foi aprovado em um teste para Paraíso Perdido, próxima novela do GloboPlay, e fará sua estreia na Globo. Na trama, ele viverá uma situação delicada, seu personagem disputará uma mulher com o próprio pai.

A informação foi divulgada pela coluna Play, do Jornal O Globo. Floss interpretará Heitor, filho de Werneck, papel de Alexandre Nero. Os dois vão se envolver com a mesma mulher ao longo da história, que contará com 40 capítulos.

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Paraíso Perdido é escrita por George Moura e Sergio Goldenberg e será ambientada no Rio de Janeiro nos dias atuais. A produção é inspirada em quatro peças de Nelson Rodrigues (1912-1980): Bonitinha, mas Ordinária, A Mulher sem Pecado, Toda Nudez Será Castigada e Os Sete Gatinhos.

Conhecido pelo trabalho com influenciador e dançarino, a novela marcará o primeiro trabalho de Juliano na dramaturgia.