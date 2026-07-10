Jovem foge de casa e denuncia agressões sofridas dentro de casa em São Gonçalo

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de maus-tratos feita por dois irmãos, um de 11 e o outro de 13 anos, que moram no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) na noite desta quarta-feira (8), depois que uma das crianças saiu de casa correndo e aos gritos, pedindo ajuda aos vizinhos para dar um basta na situação e denunciar o crime sofrido.

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Segundo registros feitos na ocorrência, o principal suspeito de cometer o crime contra as crianças é o padrasto, que mora na mesma residência. Ao ser acionados, os agentes da PM encaminharam todos os envolvidos para a delegacia, para que os esclarecimentos fossem prestados.

No depoimento de um dos meninos foi relatado que o padrasto lhe deu um tapa na testa e bateu a sua cabeça na parede. A vítima ainda afirma que ao tentar se proteger com a mão, o agressor deu um tapa em seu rosto.

O vereador Leniel Borel (PP), pai do Henry Borel (vítima de agressão doméstica), esteve na delegacia e se pronunciou no seu perfil das redes sociais , afirmando que acompanhará os desdobramentos do caso e oferecerá apoio às vítimas. "Enquanto a cidade dormia, duas crianças viviam um verdadeiro pesadelo. A Lei Henry Borel existe para proteger, agir com rapidez e salvar vidas", informou o vereador.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. O suspeito das agressões foi ouvido e liberado logo em seguida. Já o jovem que procurou ajuda deixou o local acompanhado da avó paterna.