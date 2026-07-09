Idoso é encontrado morto dentro de casa em São Domingos, em Niterói

Um idoso foi encontrado morto na casa onde morava, na Rua Andrade Neves, no bairro São Domingos, em Niterói, no início da tarde desta quarta-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h10 para uma ocorrência de salvamento, mas, ao chegarem ao imóvel, os agentes constataram que ele já estava sem vida.

Segundo relatos de comerciantes da região, o homem tinha cerca de 60 anos de idade, vivia sozinho há muitos anos em uma residência alugada e sobrevivia com a aposentadoria.

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A preocupação da vizinhança começou após o desaparecimento do idoso da rotina que costumava manter no bairro. De acordo com comerciantes, ele frequentemente passava na loja de conveniência de um posto de combustíveis da esquina para comprar jornal e também era visto comprando marmitas em uma padaria localizada próxima à residência.

Como não era visto há cerca de 20 dias, vizinhos decidiram pular o muro da casa para verificar se havia acontecido algo. Ao adentrarem o imóvel, encontraram o homem morto e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Segundo relatos de moradores, semanas antes outro vizinho já havia entrado na residência após perceber que ele não saía de casa. Na ocasião, ele estaria debilitado, mas recusou qualquer tipo de ajuda.

Pessoas que conviveram com o idoso afirmam que ele era reservado e mantinha uma rotina conhecida por quem trabalhava na região. Ainda segundo esses relatos, seu comportamento havia mudado após a morte de um amigo próximo, quando passou a deixar de cuidar da higiene pessoal e permanecia vários dias com a mesma roupa, embora continuasse saindo para comprar jornal e alimentação. Funcionários da conveniência que o idoso frequentava também contaram que ele era educado, tinha fala articulada e já havia compartilhado histórias sobre viagens que teria feito quando mais jovem.

Até o fechamento desta matéria, a identidade oficial do idoso não havia sido divulgada pelas autoridades, assim como a causa da morte.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca