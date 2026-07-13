Dia Mundial do Rock: Rock'n Beer mantém viva a cena do rock em São Gonçalo há uma década

Há uma década o Rock'n Beer mantém suas portas abertas, fomentando a cena roqueira em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Há uma década o Rock'n Beer mantém suas portas abertas, fomentando a cena roqueira em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

O dia 13 de de julho é marcado pelo Dia Mundial do Rock, data em que os fãs do gênero celebram a história e as bandas que marcaram gerações de um movimento que sempre pregou a rebeldia como crítica à sociedade. Em São Gonçalo, o bar Rock'n Beer, atualmente localizado na Rua Francisco Portela, 2438, no bairro Parada 40, levanta a bandeira do rock há uma década.

Há uma década o Rock'n Beer mantém suas portas abertas, fomentando a cena roqueira em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

O bar se consolidou como um dos principais pontos de encontro para os fãs do rock, reunindo bandas locais, artistas nacionais e um público que ajuda a manter viva na cidade a cena do gênero.

Rock'n Beer lotado em dia de show do grupo Dead Fish | Foto: Divulgação/ Rock'n Beer

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O bar surgiu em 2016, no bairro Trindade, mas Eduardo Cabral, de 39 anos, um dos três atuais proprietários, passou a fazer parte da história em 2017, quando o espaço se mudou para a Parada 40. Formado em Administração, ele concilia a rotina como empresário e motorista de aplicativo para apostar em um segmento que considerava carente na cidade.

Proprietários do Rock'n Beer | Foto: Divulgação/ Rock'n Beer

"A gente era carente em relação a show de rock, a evento de rock. Quando entrei como sócio, acreditei que poderia dar muito certo. A gente era pequenininho, veio para um lugar maior no Centro e hoje está em um espaço gigantesco, trazendo bandas grandes e artistas famosos", afirma.

Apresentação do músico Bruno Sutter | Foto: Divulgação/ Rock'n Beer

O aniversário de 10 anos será comemorado em agosto, com uma programação especial. Entre as atrações confirmadas estão Rogério Skylab, que retorna à casa pela segunda vez, e Ventania.

Além das atrações musicais, o bar conta com um espaço de jogos, com mesas de sinuca e totó | Foto: Layla Mussi

Ao longo dos anos, Eduardo percebeu que a cena do rock gonçalense também mudou. Segundo ele, além do crescimento do público, o bar passou a dialogar com frequentadores de diferentes estilos musicais.

"Temos trabalhado em parceria com outros públicos. Já fizemos evento com MC Gorilla junto com bandas de rock, e deu super certo. Mas 99% da nossa programação continua sendo dedicada ao rock", destaca.

Eduardo destaca a diversidade do público ao longo dos anos | Foto: Layla Mussi

Para Eduardo, o Dia Mundial do Rock representa muito mais do que uma data comemorativa.

"É uma celebração de um estilo musical que sofre muito com a falta de apoio da mídia. Trabalhar com rock é um ato de resistência. Nosso desafio é alcançar cada vez mais o público jovem. A gente acredita que é isso que vai manter a cena viva", comentou.

Para Eduardo Cabral, trabalhar com o rock é um ato de resistência | Foto: Layla Mussi

Com uma década de funcionamento, o Rock'n Beer acumula muitas histórias. Uma das mais famosas ficou conhecida entre os funcionários como o "Protocolo Babylla".

Segundo Eduardo, após um evento, uma cliente acabou dormindo no banheiro do bar sem que ninguém percebesse. O estabelecimento foi fechado normalmente e, apenas às seis da manhã, um antigo sócio recebeu uma ligação da cliente pedindo que abrisse a porta porque ainda estava lá dentro.

A situação virou motivo de brincadeira entre a equipe e deu origem ao protocolo adotado até hoje: antes de fechar a casa, todos os banheiros são conferidos para garantir que ninguém tenha ficado para trás.

Nesses dez anos, o bar colecionou diversas histórias e shows | Foto: Layla Mussi

Para criar um sentimento de identificação maior com o público, além do cardápio de bebidas padrão, o Rock'n Beer produz sua própria cerveja. Em 2026, a estética da lata remete à famosa franquia de jogos de terror Resident Evil.

A escolha da referência ao jogo de terror dialoga com outros gostos do público, para além da música | Foto: Layla Mussi

Apesar dos desafios de manter uma casa voltada ao rock, Eduardo afirma que o carinho do público é o que faz tudo valer a pena.

"Poder abraçar as pessoas, conhecer gente nova e receber esse carinho é o que mais gosto. Mesmo quando o fim de semana não é dos melhores, isso faz a gente ter vontade de abrir as portas de novo."

Eduardo destaca o carinho do público como o principal incentivo da profissão | Foto: Divulgação/ Rock'n Beer

Se pudesse resumir a trajetória do Rock'n Beer em uma música, ele escolheria "Quem Tá no Rock é Pra Se F...", da banda Cara de Porco.

"Isso significa muito pra gente porque a gente sabe que é uma coisa que vai ser dura, que a gente vai ralar pra caramba, correr atrás, mas é o que a gente ama, é o que a gente gosta. Então isso resume muito o que é estar em São Gonçalo fazendo rock”

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Para ficar por dentro de toda a programação de eventos no bar, o público pode conferir os posts do Instagram oficial do Rock'n Beer: @rocknbeerpub.

Sob supervisão de Marcela Freitas