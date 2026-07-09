Professor gonçalense, Pabblo Matheus estreia na maior federação de fisiculturismo do país

O professor de história do bairro do Mutuá, Pabblo Matheus, fará sua estreia na NPC Worldwide, a principal federação de fisiculturismo do país, neste sábado (11). Ele sobe pela primeira vez ao palco do MuscleContest Rota do Sol, na Maricá Beach Arena, para competir na categoria bodybuilding. A etapa é a porta de entrada para o circuito que pode levá-lo aos campeonatos nacionais e à busca pela profissionalização no esporte.

O SÃO GONÇALO já mostrou sua rotina dividida entre a sala de aula e os halteres e a conquista do seu primeiro título de campeão dos estreantes na BRAFF. Agora ele aumenta seu desafio para um palco decisivo para uma trajetória profissional no fisiculturismo.

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A Musclecontest é a organizadora responsável por levar ao Brasil os campeonatos oficiais da NPC Worldwide, vertente internacional da National Physique Committee (NPC), considerada a principal liga amadora do esporte no mundo. É através dela que o atleta constrói a trajetória de competições necessária para um dia chegar ao Pro Card, certificado que consolida o profissionalismo no esporte. Com isso, o atleta passa a competir na IFBB Pro League, a divisão máxima do fisiculturismo mundial, onde estão os nomes que disputam competições como o Mr. Olympia e o Arnold Classic.

Até aqui, Pabblo havia competido em campeonatos organizados pela BRAFF, federação de fisiculturismo e fitness amador que promove os principais campeonatos do esporte no Rio de Janeiro. Nesse período, foi campeão dos estreantes no Mr. Cabo Frio BRAFF 2025 e, neste ano, vice-campeão no Mr. Rio BRAFF 2026. Agora ele soma a essa experiência a estreia dentro do sistema da NPC Worldwide, que pode abrir caminho para as disputas nacionais e, mais adiante, para a profissionalização no esporte.

Pabblo Matheus na conquista do seu primeiro título de campeão dos estreantes na BRAFF | Foto: Reprodução/Instagram/@pabblocazu

O tempo curto entre sua última competição disputada, na BRAFF, e o MuscleContest Rota do Sol pela NPC não deu espaço para grandes alterações na sua preparação. Ele mantém dois cardios diários, um em jejum pela manhã e outro à noite, ao menos 30 minutos por dia de manta térmica, entre 6 e 7 litros de água e o carboidrato reduzido ao mínimo, tudo calculado para chegar ao peso da categoria com o menor percentual possível de gordura e retenção de líquido no corpo.

A grande novidade desta estreia é o número na balança. Depois de competir a 75kg, Pabblo sobe ao palco de Maricá pesando 80kg. De acordo com o atleta, essa é a faixa indicada pela federação para o momento da carreira em que está, entre a categoria de 70kg abaixo e a de 90kg acima.

Na preparação, o peso de um atleta é sempre mais alto do que o peso apresentado no palco, então toda finalização é, na prática, um processo de perda. De acordo com o atleta, isso significa descer de peso, perdendo glicogênio e, às vezes, até massa muscular, além de contar com a desidratação controlada nos últimos dias, etapa que ele considera muito importante nessa fase final da preparação.

"Nesse momento, em que saio de uma finalização para competição e estou entrando em outra etapa parecida, porém com um peso acima do que competi na última vez, fico "mais confortável". Porém, preciso considerar a dificuldade de manter e igualar, quem sabe superar, a qualidade no condicionamento físico, estando mais definido, mesmo estando mais pesado."

Desde a véspera da competição, dia da pesagem, cada refeição passa a ser planejada de acordo com o que o físico apresenta no espelho. É um ajuste que envolve mais carboidrato para encher o corpo de glicogênio, dentro de uma rotina de alimentação e poses voltada ao alinhamento do físico.

"Nenhuma competição é igual a outra. Sempre há mudanças."

A rotina do professor colaborou com o calendário apertado, já que suas aulas são às quartas e sextas-feiras, e as próximas semanas coincidem com o período de recesso escolar, quando suas atividades se resumem a aplicar, corrigir e lançar notas de provas.

Pabblo Matheus em apresentação do Mr. Rio | Foto: Reprodução/Instagram/@pabblocazu

Competir nesse nível também tem um preço, e é nele que mora um dos maiores obstáculos para crescimento no esporte. Pabblo tem uma dieta de finalização que varia entre cerca de R$ 400 e R$ 800 por mês, além de R$ 200 em suplementação e outros R$ 200 a R$ 300 em remédios manipulados. A mudança de federação deixa a conta ainda mais cara já que a inscrição na BRAFF, onde foi vice-campeão do Mr. Rio, custou R$180, enquanto na NPC os custos são em dólar e a inscrição já soma cerca de R$450. Sem contar o valor investido em pintura, fotos profissionais e a entrada do coach no backstage. Somando toda a temporada de 2026, com três competições, o gasto passa dos R$ 5.000. "Só tenho o meu patrocinador e o meu coach. Apoio além disso, só da minha família e amigos mesmo."

O patrocinador é a Scorpion Labs, sua única parceria no momento. É esse apoio, somado ao da família e dos amigos, que hoje sustenta a ascensão de Pabblo dentro do esporte, e é por isso que ele segue em busca de novos parceiros, principalmente na área de alimentação. Mas nenhum patrocinador aposta em quem não tem onde mostrar o retorno desse investimento. Por isso, o problema de ter a rede social suspensa pesou justamente nos meses mais intensos de treino, quando o perfil no Instagram, principal vitrine para divulgar a trajetória e as marcas que apostam nele, ficou fora do ar por decisão da Meta.

O acesso já foi devolvido e, segundo o atleta, a defesa aponta que a própria empresa reconheceu o erro ao restabelecer as contas, o que colabora para um resultado positivo na Justiça, ainda que a sentença não tenha sido publicada.

O MuscleContest Rota do Sol acontece neste sábado (11), a partir das 9h. A competição reúne atletas de todo o estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, em categorias que vão do Bodybuilding ao Men's Physique, do Classic Physique ao Wellness. A entrada é gratuita, e o evento tem sido palco de disputas de alto nível técnico mesmo entre os competidores mais experientes do circuito.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca