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Professor gonçalense, Pabblo Matheus estreia na maior federação de fisiculturismo do país

Atleta sobe pela primeira vez ao palco do Musclecontest Rota do Sol, em Maricá, neste sábado (11)

relogio min de leitura | Yuri Messias 09 de julho de 2026 - 16:29
Pabblo Matheus em apresentação do Mr. Rio
Pabblo Matheus em apresentação do Mr. Rio -

O professor de história do bairro do Mutuá, Pabblo Matheus, fará sua estreia na NPC Worldwide, a principal federação de fisiculturismo do país, neste sábado (11). Ele sobe pela primeira vez ao palco do MuscleContest Rota do Sol, na Maricá Beach Arena, para competir na categoria bodybuilding. A etapa é a porta de entrada para o circuito que pode levá-lo aos campeonatos nacionais e à busca pela profissionalização no esporte.

O SÃO GONÇALO já mostrou sua rotina dividida entre a sala de aula e os halteres e a conquista do seu primeiro título de campeão dos estreantes na BRAFF. Agora ele aumenta seu desafio para um palco decisivo para uma trajetória profissional no fisiculturismo.

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A Musclecontest é a organizadora responsável por levar ao Brasil os campeonatos oficiais da NPC Worldwide, vertente internacional da National Physique Committee (NPC), considerada a principal liga amadora do esporte no mundo. É através dela que o atleta constrói a trajetória de competições necessária para um dia chegar ao Pro Card, certificado que consolida o profissionalismo no esporte. Com isso, o atleta passa a competir na IFBB Pro League, a divisão máxima do fisiculturismo mundial, onde estão os nomes que disputam competições como o Mr. Olympia e o Arnold Classic.

Até aqui, Pabblo havia competido em campeonatos organizados pela BRAFF, federação de fisiculturismo e fitness amador que promove os principais campeonatos do esporte no Rio de Janeiro. Nesse período, foi campeão dos estreantes no Mr. Cabo Frio BRAFF 2025 e, neste ano, vice-campeão no Mr. Rio BRAFF 2026. Agora ele soma a essa experiência a estreia dentro do sistema da NPC Worldwide, que pode abrir caminho para as disputas nacionais e, mais adiante, para a profissionalização no esporte.

Pabblo Matheus na conquista do seu primeiro título de campeão dos estreantes na BRAFF
Pabblo Matheus na conquista do seu primeiro título de campeão dos estreantes na BRAFF |  Foto: Reprodução/Instagram/@pabblocazu

O tempo curto entre sua última competição disputada, na BRAFF, e o MuscleContest Rota do Sol pela NPC não deu espaço para grandes alterações na sua preparação. Ele mantém dois cardios diários, um em jejum pela manhã e outro à noite, ao menos 30 minutos por dia de manta térmica, entre 6 e 7 litros de água e o carboidrato reduzido ao mínimo, tudo calculado para chegar ao peso da categoria com o menor percentual possível de gordura e retenção de líquido no corpo.

A grande novidade desta estreia é o número na balança. Depois de competir a 75kg, Pabblo sobe ao palco de Maricá pesando 80kg. De acordo com o atleta, essa é a faixa indicada pela federação para o momento da carreira em que está, entre a categoria de 70kg abaixo e a de 90kg acima.

Na preparação, o peso de um atleta é sempre mais alto do que o peso apresentado no palco, então toda finalização é, na prática, um processo de perda. De acordo com o atleta, isso significa descer de peso, perdendo glicogênio e, às vezes, até massa muscular, além de contar com a desidratação controlada nos últimos dias, etapa que ele considera muito importante nessa fase final da preparação.

"Nesse momento, em que saio de uma finalização para competição e estou entrando em outra etapa parecida, porém com um peso acima do que competi na última vez, fico "mais confortável". Porém, preciso considerar a dificuldade de manter e igualar, quem sabe superar, a qualidade no condicionamento físico, estando mais definido, mesmo estando mais pesado."

Desde a véspera da competição, dia da pesagem, cada refeição passa a ser planejada de acordo com o que o físico apresenta no espelho. É um ajuste que envolve mais carboidrato para encher o corpo de glicogênio, dentro de uma rotina de alimentação e poses voltada ao alinhamento do físico.

"Nenhuma competição é igual a outra. Sempre há mudanças."

A rotina do professor colaborou com o calendário apertado, já que suas aulas são às quartas e sextas-feiras, e as próximas semanas coincidem com o período de recesso escolar, quando suas atividades se resumem a aplicar, corrigir e lançar notas de provas.

Pabblo Matheus em apresentação do Mr. Rio
Pabblo Matheus em apresentação do Mr. Rio |  Foto: Reprodução/Instagram/@pabblocazu

Competir nesse nível também tem um preço, e é nele que mora um dos maiores obstáculos para crescimento no esporte. Pabblo tem uma dieta de finalização que varia entre cerca de R$ 400 e R$ 800 por mês, além de R$ 200 em suplementação e outros R$ 200 a R$ 300 em remédios manipulados. A mudança de federação deixa a conta ainda mais cara já que a inscrição na BRAFF, onde foi vice-campeão do Mr. Rio, custou R$180, enquanto na NPC os custos são em dólar e a inscrição já soma cerca de R$450. Sem contar o valor investido em pintura, fotos profissionais e a entrada do coach no backstage. Somando toda a temporada de 2026, com três competições, o gasto passa dos R$ 5.000. "Só tenho o meu patrocinador e o meu coach. Apoio além disso, só da minha família e amigos mesmo."

O patrocinador é a Scorpion Labs, sua única parceria no momento. É esse apoio, somado ao da família e dos amigos, que hoje sustenta a ascensão de Pabblo dentro do esporte, e é por isso que ele segue em busca de novos parceiros, principalmente na área de alimentação. Mas nenhum patrocinador aposta em quem não tem onde mostrar o retorno desse investimento. Por isso, o problema de ter a rede social suspensa pesou justamente nos meses mais intensos de treino, quando o perfil no Instagram, principal vitrine para divulgar a trajetória e as marcas que apostam nele, ficou fora do ar por decisão da Meta.

O acesso já foi devolvido e, segundo o atleta, a defesa aponta que a própria empresa reconheceu o erro ao restabelecer as contas, o que colabora para um resultado positivo na Justiça, ainda que a sentença não tenha sido publicada.

O MuscleContest Rota do Sol acontece neste sábado (11), a partir das 9h. A competição reúne atletas de todo o estado do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, em categorias que vão do Bodybuilding ao Men's Physique, do Classic Physique ao Wellness. A entrada é gratuita, e o evento tem sido palco de disputas de alto nível técnico mesmo entre os competidores mais experientes do circuito.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

Tags:

bodybuilding Competição fisiculturismo NPC Worldwide Pabblo Cazu Pabblo Matheus preparação física

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