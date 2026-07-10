São Gonçalo inscreve para palestra gratuita com foco no empreendedorismo digital

A palestra será ministrada pelo consultor do Sebrae, Raphael Conceição e tem como foco ensinar os microeemprededores a transformarem as buscas no Google em um aliado do seu negócio - Foto: Divulgação

A palestra será ministrada pelo consultor do Sebrae, Raphael Conceição e tem como foco ensinar os microeemprededores a transformarem as buscas no Google em um aliado do seu negócio - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para mais uma palestra gratuita com foco no empreendedorismo digital. A capacitação com o tema 'Google Meu Negócio: Visibilidade digital que gera resultados' acontecerá na próxima quarta-feira (15), das 10h30 às 12h30, no Espaço mais Conhecimento, no 2º andar do Partage Shopping.

A palestra será ministrada pelo consultor do Sebrae, Raphael Conceição e tem como foco ensinar os microeemprededores a transformarem as buscas no Google em um aliado do seu negócio, gerando oportunidades para que mais clientes os conheçam. Outras palestra já foram disponibilizadas pela pasta, com foco, por exemplo, em ensinar práticas de venda e engajamento pelo Instagram, como vender pelo Mercado Livre e outros.

Para se inscrever, basta clicar no link: https://forms.office.com/r/V4uMyVmkGk e seguir as orientações.

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Serviço:

Palestra 'Google Meu Negócio: Visibilidade digital que gera resultados'

Data: 15 de julho

Horário: das 10h30 às 12h30

Local: Espaço mais Conhecimento, na loja 269, no 2º andar (em frente aos Correios) do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, Centro, São Gonçalo.