UBT São Gonçalo lança IV Coletânea de Trovadores Gonçalenses e celebra 17 anos de refundação

A União Brasileira de Trovadores (UBT) – Seção São Gonçalo realiza, no dia 17 de julho, sexta-feira, o lançamento oficial da IV Coletânea de Trovadores Gonçalenses. O evento acontece das 18h às 21h, no Espaço +Conhecimento, no 2º piso do Partage Shopping, em São Gonçalo, com entrada gratuita.

Contemplada pelo Prêmio Cultura Viva – Territórios Gonçalenses, a obra reúne trovas de 19 autores do quadro efetivo da UBT São Gonçalo e tem como objetivo fortalecer a produção literária local e difundir a trova literária. A publicação será lançada pela editora Mapa das Letras, que atua na valorização de escritoras e escritores do município.

Para o organizador da coletânea, Ezequiel Alcântara, a publicação representa uma conquista para a literatura local e um gesto de resistência em defesa da leitura e da poesia.

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"Essa coletânea é uma honrosa conquista. Pois, transformar em livro essas expressões poéticas, visto o atual desinteresse pela leitura, é um ato de ousadia. Mesmo assim nós insistimos em externar quem somos, o que fazemos e quais caminhos trilhamos. A Trova é única e seu encanto mais ainda, este livro é uma semente que florescerá em seus leitores, inspirando assim, quem sabe, o surgimento de novos escritores. Ora, manter a memória viva dos seus escritos, dos seus feitos e passá-la adiante, não é o desejo dos que se predispõem à poesia?", comenta.

Além do lançamento da obra, a programação marcará a celebração dos 17 anos da refundação da UBT São Gonçalo. A noite contará com declamações de trovas, homenagens aos autores participantes, além da presença de autoridades culturais e civis e representantes de outras seções da União Brasileira de Trovadores no estado do Rio de Janeiro.

Segundo Ezequiel Alcântara, a história da trova organizada em São Gonçalo remonta ao fim da década de 1960, quando escritores do leste fluminense passaram a se reunir em torno do gênero literário. O movimento, no entanto, perdeu força ao longo dos anos, até ser retomado por iniciativa do trovador Gilvan Carneiro.

"Ele sentiu o afã necessário para reviver a instituição, dando o 'start' em 2008 e a refundando em julho de 2009. De lá para cá, a União Brasileira de Trovadores - Seção São Gonçalo cresceu, se consolidou e atua no cultivo da Trova. Já tivemos cinco presidentes, dando continuidade ao legado, realizamos alguns concursos nacionais e desenvolvemos projetos, como o 'Juventrova' e as 'Trovadotecas'. Com essa coletânea, são por volta de seis livros publicados. Este ano, teremos eleições na UBT-SG e a nova diretoria que assumir em 2027, com certeza, continuará a enriquecer a literatura da cidade, seja desenvolvendo novos projetos, seja reformulando os existentes, pois difundir a Trova Literária é a missão principal", destaca.

Os trovadores se reúnem toda segunda sexta-feira do mês no Espaço Meu Dever de Casa, no Centro de São Gonçalo. Mais informações sobre a UBT São Gonçalo na página oficial do Instagram: https://www.instagram.com/ubtsaogoncalo/.

O que é uma trova?

A trova é um gênero poético que se caracteriza por sua brevidade, musicalidade e precisão. Na forma adotada pela literatura brasileira, ela é composta por quatro versos (uma quadra), com sete sílabas poéticas em cada verso (redondilha maior), rimas bem definidas e sentido completo, ou seja, transmite uma ideia inteira em apenas quatro linhas. Diferentemente de uma simples quadra popular, a trova possui regras formais e busca condensar emoção, humor, filosofia, amor, crítica social ou reflexões sobre a vida em poucos versos.

Exemplo:

Se essa rua fosse a vida

eu mandava florear

de ipê-roxo na avenida

para o meu amor passar.

(Suzane Veiga)

Serviço

Evento: Lançamento da IV Coletânea de Trovadores Gonçalenses e celebração dos 17 anos da UBT São Gonçalo

Data: 17 de julho de 2026 (sexta-feira)

Horário: Das 18h às 21h

Local: Espaço +Conhecimento – 2º piso do Shopping Partage, São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Realização: UBT – Seção São Gonçalo

Apoio: Prêmio Cultura Viva – Territórios Gonçalenses