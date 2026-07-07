Lotofácil : aposta do Rio de Janeiro ganha sozinha R$ 1,9 milhão; confira os números sorteados

O Rio de Janeiro tem mais um milionário. Uma aposta feita na Tijuca acertou as 15 dezenas da Lotofácil, no concurso 3728, sorteado nesta segunda-feira (6), e vai levar, sozinha, o prêmio de R$ 1.919.054,20.

Durante o sorteio, as dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 25. Além da aposta vencedora, foram registradas 128 apostas com 14 acertos, e cada ganhador receberá R$ 3.143,61.

Leia também:

Mulher fica ferida após colisão em Alcântara, São Gonçalo



Arraiá de Niterói está de volta com Edição Julina



Já as 5.659 apostas que acertaram 13 números receberão R$ 35,00 cada. Outras 80.438 apostas com 12 acertos terão direito a R$ 14,00 cada. Já os 465.377 apostadores que acertaram 11 dezenas receberão R$ 7,00 cada.

O sorteio do próximo concurso está previsto para acontecer nesta terça-feira (7), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Chances de ganhar na Lotofácil

Os apostadores que optarem pela aposta mínima, com 15 dezenas (ao custo de R$ 3,50), têm uma chance em aproximadamente 3,3 milhões de acertar todas as dezenas e se tornar milionários.

Ao incluir mais uma dezena na aposta, o valor do jogo passa para R$ 56,00. Em contrapartida, as chances de conquistar o prêmio principal aumentam para uma em cerca de 204 mil.

Quem opta por marcar 20 dezenas tem uma chance em 211 de acertar os 15 números sorteados.

A Lotofácil também premia as apostas que acertam 14, 13, 12 e 11 dezenas. Na aposta mínima, a probabilidade de ganhar o prêmio destinado aos 11 acertos é de uma em 11.