V Concurso Nacional de Cordel de São Gonçalo premia vencedores em cerimônia aberta ao público nesta quarta (8)

A cidade de São Gonçalo será palco de uma grande celebração da literatura popular nesta quarta-feira, 8 de julho. A Academia Gonçalense de Literatura de Cordel (AGLC) realiza a cerimônia de premiação do V Concurso Nacional de Literatura de Cordel – Troféu Gonçalo Ferreira da Silva, reunindo cordelistas, escritores, pesquisadores e admiradores da cultura popular de diversas regiões do país.

O evento acontece das 16h às 20h, na sede do SINEPE, no Centro de São Gonçalo, com entrada gratuita.

Nesta quinta edição, o concurso bateu recorde de inscrições, recebendo trabalhos de autores de diferentes estados brasileiros. Além da premiação nacional, a organização preparou um reconhecimento especial para os poetas do estado do Rio de Janeiro. Com o tema "Adágios, ditos populares e suas corruptelas", o concurso propôs aos participantes um mergulho na riqueza da tradição oral brasileira, valorizando a criatividade e a preservação da literatura de cordel como patrimônio cultural.

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A programação contará ainda com o lançamento de um livro reunindo cordéis, o anúncio oficial dos vencedores e a estreia do site da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, ampliando a divulgação das ações da entidade e fortalecendo a presença da literatura popular no ambiente digital.

Para o presidente da AGLC, Zé Salvador, o encontro representa mais do que uma cerimônia de premiação.

"Será uma tarde de poesia, emoção e valorização da cultura popular brasileira, reunindo autores, leitores e todos aqueles que acreditam na força do cordel como instrumento de memória, identidade e transformação cultural", destaca.

O evento é aberto ao público e também será transmitido ao vivo pelo canal da TV Daki no YouTube, permitindo que pessoas de todo o Brasil acompanhem a solenidade.

Serviço

Evento: Cerimônia de Premiação do V Concurso Nacional de Literatura de Cordel – Troféu Gonçalo Ferreira da Silva

Data: 8 de julho de 2026

Horário: Das 16h às 20h

Local: SINEPE – Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110, Sala 1413 – Centro de São Gonçalo (em frente à Caixa Econômica do Rodo SG)

Entrada: Gratuita

Transmissão: Ao vivo pelo canal da TV Daki no YouTube

Realização: Academia Gonçalense de Literatura de Cordel (AGLC)

Parceria: Apologia Brasil