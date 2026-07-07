Igreja emite comunicado após repercussão da remoção do painel "Povo Preto" nas paredes do imóvel

Remoção de parte do painel “Povo Preto de São Gonçalo” onde estavam as pinturas de Tetttrem e Pablo Boris - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Remoção de parte do painel “Povo Preto de São Gonçalo” onde estavam as pinturas de Tetttrem e Pablo Boris - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Após a repercussão nas redes sociais causada pela remoção de parte do painel “Povo Preto de São Gonçalo” onde estavam as pinturas de Tetttrem e Pablo Boris, a Igreja Nova Vida de Estrela do Norte divulgou uma nota oficial esclarecendo os motivos que levaram à retirada da pintura realizada na parede dos fundos de seu imóvel.

No comunicado, a instituição fala que a decisão não teve relação com o conteúdo da obra ou com a homenagem prestada aos artistas. De acordo com a igreja, a intervenção artística teria sido feita sem autorização prévia do dono do imóvel, embora representantes do projeto tenham procurado a instituição antes da arte ser feita. Ainda segundo a nota, a autorização foi negada no momento por haver um planejamento próprio para utilização do espaço com comunicação visual institucional.

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A igreja também afirma que, após a pintura ter sido feita, o responsável pela curadoria do projeto informou que providenciaria sua remoção, o que, de acordo com a igreja, não aconteceu. A partir disso, eles falam que exerceram o direito de administrar e preservar seu patrimônio ao remover a pintura.

A Igreja ressalta ainda que a média “não possui qualquer motivação de natureza racial, étnica, cultural, artística, religiosa ou ideológica” e qualquer interpretação nesse sentido “não corresponde aos fatos”.

Por fim, a instituição declarou respeito aos artistas e aos projetos culturais desenvolvidos em locais autorizados, reafirmando seu compromisso com o diálogo, o respeito às pessoas e a boa convivência com a comunidade.

A Igreja Nova Vida de Estrela do Norte divulgou uma nota oficial esclarecendo os motivos | Foto: Reprodução

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que os painéis foram removidos pelo proprietário do imóvel sem comunicação prévia ao município. A Secretaria de Turismo e Cultura lamentou o ocorrido e afirmou que já está buscando um novo local para refazer o trabalho, com o objetivo de garantir a “justa e merecida homenagem aos gonçalenses” por meio do projeto Cidade Ilustrada.