Velejador de Niterói vai disputar Mundial na Dinamarca

O velejador Miguel Morela representará Niterói no Campeonato Mundial da classe ILCA 4, que será realizado em agosto, na cidade de Aarhus, na Dinamarca.

"Nasci em Niterói e tenho muito orgulho de representar a minha cidade. Estudei na UMEI Professora Denise Mendes Cardia, na Escola Municipal Professor Paulo de Almeida Campos, participei do Projeto Aprendiz Musical e hoje sou muito feliz por ser atleta da cidade que me proporcionou educação e a oportunidade de conhecer a vela. Niterói é uma cidade de grandes velejadores, que sempre me inspiraram e continuam sendo referência para a minha carreira", contou o jovem velejador.

Leia também:

Igreja emite comunicado após repercussão da remoção do painel "Povo Preto" nas paredes do imóvel



Mulher fica ferida após colisão em Alcântara, São Gonçalo

Miguel já conquistou importantes títulos na vela, entre eles o vice-campeonato Africano na classe Optimist, o bicampeonato Brasileiro da classe Dingue e o título de campeão Sul-Americano Sub-16 da classe ILCA 4.

"Estou muito confiante porque acredito que Deus tem proporcionado uma uma excelente preparação com pessoas e recursos para o Mundial. Será uma competição de altíssimo nível, reunindo 298 velejadores de 45 países. Tenho fé de que tudo dará certo."

O atleta também fez questão de agradecer às instituições que contribuíram para sua trajetória:

"Sou muito grato à cidade de Niterói, ao Projeto Grael e aos parceiros Clube Naval Piraquê, Sailing e Genco, que acreditam no meu trabalho e tornam esse sonho possível."