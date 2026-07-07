Mulher fica ferida após colisão com viatura da PM em Alcântara, São Gonçalo

Uma mulher ficou ferida em uma colisão envolvendo uma viatura da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (7), na Rua Dr. Alfredo Backer, na altura do nº 600, ao lado do Pátio Alcântara, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h35 para atender à ocorrência de trânsito. A equipe prestou atendimento à vítima, que foi liberada no próprio local, logo em seguida.

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Motoristas e transeuntes que passavam pelo local no momento da colisão registraram imagens e vídeos, nos quais é possível ver o congestionamento causado pelo acidente. De acordo com testemunhas e relatos publicados nas redes sociais, um carro atingiu a viatura da Polícia Militar.

Procurada, a Polícia Militar informou: "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, segundo o comando do 7º BPM (São Gonçalo), houve uma colisão entre um carro e uma viatura da PMERJ, na manhã desta terça-feira (07/07), no bairro Alcântara".

Em razão do acidente, motoristas e passageiros relataram lentidão no trânsito na região.

* Matéria atualizada às 10h31