Quadrilha feminina de São Gonçalo se apresenta na Feira de São Cristóvão

O projeto Mulheres que Fazem e Acontecem reúne centenas de mulheres que praticam aulas gratuitas de ginástica no Pátio Alcântara - Foto: Divulgação - Ascom

O projeto Mulheres que Fazem e Acontecem reúne centenas de mulheres que praticam aulas gratuitas de ginástica no Pátio Alcântara - Foto: Divulgação - Ascom

A Quadrilha Maria Bonita realizou uma apresentação especial na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no último sábado. O grupo faz parte do projeto Mulheres que Fazem e Acontecem, da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo. A próxima apresentação da quadrilha vai acontecer no dia 25, no Pátio Alcântara, às 15h.

Além de celebrar as tradições juninas, a apresentação teve como principal objetivo sensibilizar a população quanto à importância do enfrentamento à violência de gênero, levando para outra cidade a mensagem que o grupo já transmite em São Gonçalo. Durante a mostra, as participantes levantaram a faixa “Violência contra as mulheres: não permita!”, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais segura e justa para as mulheres.

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Para a Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, a ação demonstra que a cultura também é uma importante ferramenta de conscientização e mobilização social.

“A cultura tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Ao ocupar um espaço tão tradicional como a Feira de São Cristóvão, as mulheres de São Gonçalo mostram que é possível celebrar as festas juninas e transmitir uma mensagem tão necessária: a violência contra as mulheres precisa acabar. Entre música e tradição, a quadrilha leva ao público uma mensagem de respeito, igualdade e esperança, lembrando que o combate à violência é um compromisso de todas e todos”, afirmou.

O projeto Mulheres que Fazem e Acontecem reúne centenas de mulheres que praticam aulas gratuitas de ginástica no Pátio Alcântara, participam de quadrilha, coral, entre outras atividades interativas.

As aulas de ginástica ocorrem às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h. Para participar do projeto, as gonçalenses podem ir até o local, no horário da aula ou entrar em contato com a subsecretaria pelo telefone (21) 99986-3516.