Brinquedos com IA podem expor crianças a riscos, diz relatório

Um relatório da Secretaria Nacional de Direitos Digitais em parceria com a UFPE acendeu o alerta máximo para o varejo de tecnologia ao apontar que brinquedos equipados com inteligência artificial violam as regras de privacidade do ECA Digital. Dispositivos populares como os robôs Loona, EMO, Aibi, Miko 3 e Vector, além do tablet Amazon Fire HD Kid Pro, entraram na mira do governo por captarem áudio e imagens sem autorização para traçar o perfil das famílias, além de usarem sistemas projetados para gerar dependência emocional em menores.

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O caso agora segue para investigação da Senacon e da ANPD, trazendo um impacto financeiro imediato para o e-commerce. Como a legislação prevê a responsabilidade solidária das plataformas de vendas, os marketplaces correm o risco de sofrer punições jurídicas e travar o faturamento desse nicho se mantiverem anúncios irregulares. Para evitar multas e a suspensão de produtos, as empresas serão obrigadas a validar se os fabricantes exibem alertas claros nas embalagens e sites informando que o produto usa inteligência artificial, coleta dados pessoais e exige a supervisão constante dos pais.