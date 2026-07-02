Mural Povo Preto de São Gonçalo tem pinturas de Tettrem e Pablo Boris apagadas

A Prefeitura de São Gonçalo informou que os painéis foram removidos pelo proprietário do imóvel sem comunicação prévia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de São Gonçalo informou que os painéis foram removidos pelo proprietário do imóvel sem comunicação prévia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O famoso mural que homenageia personalidades negras de São Gonçalo perdeu duas de suas pinturas na última quarta-feira (1º). As imagens do influenciador Tettrem e do artista Pablo Boris (in memoriam) foram apagadas do painel Povo Preto de São Gonçalo, parte do projeto Cidade Ilustrada, surpreendendo moradores, admiradores e pessoas que acompanharam a iniciativa desde sua inauguração.

Artista Pablo Boris (in memoriam) | Foto: Reprodução/ Instagram @marceloeco

O painel foi inaugurado em 19 de novembro de 2025 como um dos principais marcos da programação do Mês da Consciência Negra no município. A iniciativa, realizada pelas secretarias municipais de Turismo e Cultura e de Assistência Social, teve como objetivo fortalecer a economia criativa e valorizar a cultura afro-brasileira por meio da arte urbana.

Parede foi pintada de verde | Foto: Reprodução Internet

Batizado de Povo Preto de São Gonçalo, o mural reúne mais de 30 personalidades negras que nasceram ou construíram parte de suas trajetórias na cidade. Os homenageados foram reconhecidos por suas contribuições em áreas como cultura, música, esporte, comunicação, empreendedorismo e artes.

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Entre os nomes retratados estão Black Alien, Tiê, Rafael Zulu, Dani Dias, Kauê Campos, Claudinho e Buchecha, Orochi, Nina Silva, Helton Arruda, Seu Jorge, Ronnie e Sargento, Leandro Firmino, Kleber Lucas, Ronilso Pacheco, Pelé MilFlows, DJ Cabide, Arielle Macedo, Ella Fernandes, Bboy Kaleu, Don Negrone, Marcelo Coutinho Laca, Letícia Dahora, Dona Marcolina, Dona Isolina, Pakato, Larissa Bonifácio, Mestre Bocka, Gabriella Marinho, Mammy Perry e DJ Scooby.

A curadoria do projeto é do artista gonçalense Marcelo Eco, e a execução das obras contou com a participação de diversos grafiteiros e artistas urbanos da cidade. A retirada das homenagens repercutiu nas redes sociais e levantou questionamentos sobre os motivos da intervenção e o futuro de um dos principais painéis de arte urbana de São Gonçalo.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que os painéis foram removidos pelo proprietário do imóvel sem comunicação prévia ao município. A Secretaria de Turismo e Cultura lamentou o ocorrido e afirmou que já está buscando um novo local para refazer o trabalho, com o objetivo de garantir a “justa e merecida homenagem aos gonçalenses” por meio do projeto Cidade Ilustrada.