Maricá: Caminhada noturna estimula a atividade física em São José do Imbassaí nesta quinta-feira

Organizada pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, a iniciativa integra o programa Viver Bem e convida a população para exercícios ao ar livre - Foto: Divulgação

Organizada pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, a iniciativa integra o programa Viver Bem e convida a população para exercícios ao ar livre - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá realiza nesta quinta-feira (02/07), às 18h, a 1ª Caminhada do Bem Noturna em São José do Imbassaí. Organizada pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, a iniciativa integra o programa Viver Bem e convida a população para exercícios ao ar livre, com percurso de ida e volta pela Lagoa das Amendoeiras, iniciando na Arena São José.

O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, destacou a importância da ação para a comunidade. “A iniciativa foi pensada para incentivar as pessoas a cuidarem da saúde de forma leve e prazerosa. Queremos reunir famílias, amigos e moradores em um momento de convivência, promovendo qualidade de vida, bem-estar e a ocupação dos nossos espaços públicos”, afirmou.

O Programa Viver Bem oferece atividades regulares voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população maricaense. As ações acontecem em polos distribuídos por diferentes regiões do município, localizados em São José do Imbassaí, Inoã, Itapeba, Ubatiba, Bambuí, Ponta Negra, Parque Nanci, Espraiado e Manu Manuela.

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