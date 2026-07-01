Campeonato Brasileiro de Beyblade movimenta Zona Norte do Rio

Realizado na tarde de domingo (28), na Biblioteca A Casa Amarela, em Ricardo de Albuquerque, o 1º Circuito Hasbro da BeyCup RJ reuniu 39 jogadores e marcou o primeiro evento oficial do circuito de Hasbro no Rio de Janeiro. A competição passou a integrar o calendário classificatório para o Campeonato Nacional da modalidade, previsto para setembro, em São Paulo, com data ainda a ser confirmada.

O circuito é fruto de uma parceria entre a Hasbro, a BeyCup, a LBB (São Paulo e Nacional), a LBPA (Pará), a OPEB (Pernambuco), a OBVIX (Espírito Santo) e a BSBEY (Brasília), fortalecendo a comunidade de Beyblade em diferentes regiões do país.

Fundada há cerca de três anos, a BeyCup tem como objetivo incentivar a prática da cultura geek, promovendo um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para jogadores de todas as idades e níveis de experiência.

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A competição

O torneio foi disputado na modalidade 3 on 3, em que cada competidor monta três Beyblades sem repetir peças. Os confrontos eram decididos em partidas de até quatro pontos. Na fase classificatória, cada participante realizou quatro jogos, enquanto os 16 melhores avançaram para o mata-mata, disputado no formato 1º x 16º, 2º x 15º e assim sucessivamente.

No pódio, Carlos "Che Guevara" conquistou o título do torneio. O segundo lugar ficou com Gustavo "Blader Sincero", enquanto Andrei "Karasu" completou a premiação na terceira colocação.

"Gostaríamos de agradecer organização o apoio da Biblioteca A Casa Amarela, que cedeu o espaço para a realização do evento, e da Hasbro, parceira do circuito e responsável por impulsionar a expansão das competições oficiais de Beyblade no Brasil", disse Rafael Aguia Cabral, organizador do evento.

Para o fundador da Biblioteca A Casa Amarela, Pedro do Livro, receber o evento reforça a missão do espaço de incentivar atividades culturais e de integração.

"Receber o 1º Circuito Hasbro da BeyCup RJ foi uma grande satisfação para a Biblioteca A Casa Amarela. Nosso objetivo sempre foi abrir espaço para iniciativas que promovam cultura, educação, convivência e lazer. Ver dezenas de jovens e famílias reunidos em torno do Beyblade mostra como a biblioteca pode ser um ponto de encontro para diferentes comunidades e paixões", destacou.