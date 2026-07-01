Clientes criticam atendimento no Itaú em Niterói

Diversos clientes do Banco Itaú têm feito muitas críticas ao atendimento na agência da Avenida Amaral Peixoto, 363, no Centro de Niterói. As reclamações mais comuns são devido a problemas de funcionamento nos caixas eletrônicos, que muitas vezes estão desligados; a falta de funcionários para atendimento ao público, e principalmente sobre o longo tempo de espera para conseguir ser atendido.

A correntista Nívia Vieira, de 43 anos, afirmou que só costuma ir à agência no horário da tarde, já que pela manhã o movimento é tão intenso que não tem condição de ser atendida. "Hoje de manhã eu vim. Estava muito cheio e estou voltando agora à tarde. Na parte da manhã está bem complicado. Chegando aqui, tem muitos caixas que não estão funcionando. Tem vários caixas desligados, a fila está enorme e está muito ruim o atendimento. Quando está muito cheio eu nem fico e volto à tarde", afirmou.

Fila para atendimento na agência do banco Itaú. | Foto: Yuri Messias

Outro cliente insatisfeito é o aposentado Hernani Douglas Assunção, de 66 anos. Ele afirma que em dias de pagamento do benefício do INSS o funcionamento da agência é extremamente precário e que como uma pessoa idosa, se sente desrespeitado. "Do dia 5 ao dia 10 é coisa de louco. Você não sai daqui com menos de uma hora esperando, eles não respeitam os idosos. Eles muitas vezes, como já aconteceu comigo, colocam a gente para ficar esperando aqui fora (da agência) por quase uma hora. Aí quando entramos, ficamos mais de 40 minutos lá dentro para pegar a senha. Daí você pega a senha e espera mais 30 minutos para receber no caixa", relatou.

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Clientes aguardando atendimento na agência do banco Itaú. | Foto: Yuri Messias

Enquanto aguardava na fila, Hernani prosseguiu demonstrando sua indignação para a reportagem de O SÃO GONÇAL"Não só nessa agência aqui não, em todas elas, porque eles estão fechando agências, estão acabando com as agências e cada vez diminuindo mais funcionários. E o que é pior? Nem as máquinas eles estão renovando, as máquinas estão cada vez piores. É mais máquina quebrada do que funcionando. Nunca teve tão ruim, e isso porque não está no dia 5. Vem aqui, segunda-feira que vem, você vai ver a loucura que é. Lá dentro está tudo cheio, então eu tive que esperar ali uns 10, 15 minutos para ir para o caixa. Aí conseguir um caixa que esteja funcionando direito, que tenha dinheiro, que dê extrato, que faça transferência, porque geralmente só um faz transferência. Aí você está na fila, você precisa sacar dinheiro, precisa transferir, precisa fazer pagamento, você tem que entrar na fila de novo para cada vez fazer um serviço diferente de cada caixa".

Clientes aguardando atendimento presencial. | Foto: Yuri Messias

Stefânia Soares da Silva, de 49 anos, foi outra cliente que também se sentiu desrespeitada dentro da agência. Quando perguntada sobre o atendimento, ela respondeu: "Uma demora, uma enrolação com o cliente, ainda acham que tão certo, mesmo errado, e tá bem complicado. Mesmo a gente reclamando, a gente tá errado. Tá com pouco funcionário, mas teve um menino que eu fui reclamar no banco, ele ainda falou assim, não vou te atender mais não, vou atender outra. Desrespeitando o cliente".

Fila para atendimento na agência do banco Itaú. | Foto: Yuri Messias

Em meio a tantas reclamações, também tiveram aqueles que discordaram. Foi o caso de Luiz Claudio Adão, de 62 anos, que considera que outras agências tem ainda mais problemas do que os encontrados na Amaral Peixoto.

"Eu trabalho em São Gonçalo, aí já fui uma vez no Itaú de Alcântara, quando eu entrei, fiquei lá mais de duas horas, não consegui se atendido, então eu falei assim, não vou mais em São Gonçalo. Aqui fica razoável, quer dizer, razoável pra melhor, mas lá em cima (São Gonçalo) péssimo atendimento, demora de três horas dentro do banco. Aqui a demora foi de uma hora. Eu já sou idoso, mas tem bastante idoso, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, entendeu? Aqui não foi tão ruim assim que nem foi lá pra cima, aqui tá rápido. Todo local tem pouco funcionário, até na empresa que eu trabalho tem pouco funcionário, e a gente tem que dar conta, entendeu? Tocando barco", afirmou.

Procurado o Itaú respondeu a reportagem e deu um comunicado referente as críticas recebidas pelos clientes.

"O banco reafirma seu compromisso com a qualidade do atendimento e o respeito aos seus clientes, atuando continuamente para oferecer um serviço eficiente, responsável e alinhado à legislação vigente. Em datas de maior movimento, como períodos de pagamento de benefícios, o banco adota medidas operacionais para ampliar a capacidade de atendimento, incluindo reforço de equipes e ajustes de horário, especialmente em regiões de grande fluxo. O Itaú reforça que os clientes contam também com uma ampla oferta de canais digitais para a realização de transações financeiras por meio do Superapp Itaú, além do atendimento pela Central de Atendimento e a rede Banco24Horas, que pode ser utilizada para saques, consultas de saldo, extratos, pagamentos e depósitos."