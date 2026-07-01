Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é preso na Trindade, em São Gonçalo

O crime aconteceu em 2018, época em que a vítima tinha 11 anos de idade - Foto: Reprodução

O crime aconteceu em 2018, época em que a vítima tinha 11 anos de idade - Foto: Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso por agentes da DPCA-Niterói na tarde desta terça-feira (30), sob a acusação de estupro de vulnerável praticado contra a enteada. O crime aconteceu em 2018, época em que a vítima tinha 11 anos de idade. Contra ele, constava um mandado de prisão expedido pelo Juizado da Violência Doméstica de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Os agentes localizaram o acusado na Rua Recife, no bairro Trindade, após o recebimento de informações sobre o paradeiro do alvo. Segundo relato dos policiais, o homem estava no interior de sua residência e não apresentou resistência no momento da abordagem.

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De acordo com os registros do caso, os abusos aconteciam no momento em que o homem ficava sozinho com a vítima. O homem fazia ameaças com o objetivo de impedir o relato do crime a terceiros. As investigações começaram após a mãe da vítima descobrir o fato e registrar a ocorrência.

Após a prisão, os policiais levaram o homem é a sede da DPCA-Niterói para o cumprimento das formalidades da polícia judiciária. O preso aguarda o encaminhamento para audiência de custódia.