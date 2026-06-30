Morre pastor e empresário Jardel Moraes, figura conhecida em São Gonçalo

Faleceu neste fim de semana o pastor e empresário Jardel Moraes, 53 anos, bastante conhecido em São Gonçalo. Segundo o perfil oficial do Jardel Atacadão, ele foi vítima de um infarto.

Jardel Moraes construiu uma trajetória marcada pela atuação religiosa e também pelo empreendedorismo. Ele era responsável pelo Jardel Atacadão, estabelecimento que se tornou referência na região.

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A notícia de sua morte gerou comoção entre moradores, amigos e fiéis, que destacaram sua influência e contribuição tanto na comunidade religiosa quanto no comércio local. O velório teve início às 10h desta terça-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. O sepultamento está previsto para as 16h.