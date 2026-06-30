Homem baleado em tiroteio em shopping na Baixada segue em estado gravíssimo

Um homem de 34 anos continua internado em estado gravíssimo após ser baleado no abdômen e na coxa durante uma troca de tiros no estacionamento do Shopping Outlet Premium, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na noite do último sábado (27) e envolveu um policial militar que estava de folga. Três pistolas foram apreendidas no local.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, a vítima em estado mais crítico passou por cirurgia e permanece entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, sob cuidados de uma equipe multidisciplinar.

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Já o segundo ferido, um homem de 42 anos, também atingido no abdômen, apresenta quadro estável. Ele passou por procedimento cirúrgico sem complicações e segue em recuperação no CTI. Segundo informações da Polícia Militar, o confronto teve início após um desentendimento entre o agente e outro homem no estacionamento do shopping, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz (BR-040). A discussão teria sido motivada por uma disputa por vaga, evoluindo para troca de tiros.

A Corregedoria da PM instaurou um procedimento administrativo para apurar a conduta do policial envolvido. O caso está sendo investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos). Testemunhas já foram ouvidas, e imagens das câmeras de segurança do local estão sendo analisadas. Outras diligências seguem em andamento para esclarecer completamente as circunstâncias do ocorrido.