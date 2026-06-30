‘Criadas’: ONG Mulheres da Parada promove sessão gratuita de filme premiado em São Gonçalo

O evento, que terá ainda roda de conversa após a exibição do filme e feira de artesanato, será apresentado pelo ator Leandro Firmino, o Zé Pequeno, de “Cidade de Deus” - Foto: Divulgação

O evento, que terá ainda roda de conversa após a exibição do filme e feira de artesanato, será apresentado pelo ator Leandro Firmino, o Zé Pequeno, de “Cidade de Deus” - Foto: Divulgação

Anota na agenda! Você poderá assistir ao longa-metragem premiado “Criadas” de graça em São Gonçalo, na próxima sexta-feira (03-07), às 18h. A sessão gratuita será promovida pela ONG Mulheres da Parada, com apoio da Vitrine Filmes.

O evento, que terá ainda roda de conversa após a exibição do filme e feira de artesanato, será apresentado pelo ator Leandro Firmino, o Zé Pequeno, de “Cidade de Deus”. Firmino vai levar camisas da série "Impuros" para sortear entre o público presente.

A roda de conversa terá a participação da coordenadora de Igualdade Racial de São Gonçalo, Daniele Fontoura; da diretora do Movimento de Mulheres de São Gonçalo (MMSG), Fátima Cidade, e do cineasta Alberto Sena.

As coletivas Ubuntu Beats, Samba D´Elas e Costurando Afetos, formadas por artistas como Nilze Benedicto, Joselene Negra Black e Rafaela Torres, vão animar o evento antes do filme.

"Estamos realizando o evento sem patrocínio, mas na força da coletividade e no compromisso com o debate e a cultura", disse a diretora-presidente da ONG Mulheres da Parada, Letícia da Hora.

Enredo sobre identidade, pertencimento e ancestralidade negra

O filme acompanha a trajetória de duas primas que cresceram na mesma casa em condições diferentes. Uma é negra de pele clara e filha dos patrões e a outra tem pele negra escura e filha da empregada doméstica residente. O reencontro entre as duas provoca importantes reflexões sobre identidade, memória e pertencimento, questionando estruturas sociais a partir de perspectivas negras.

O primeiro longa-metragem da diretora Carol Rodrigues foi eleito pelo público como o Melhor Filme Brasileiro de Ficção na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e vencedor do Prêmio de Melhores Atrizes no Festival do Rio.

O evento tem a correalização do Instituto São Paio e a produção de Pablo Barreto, da ProduPlay. Os ingressos devem ser acessados neste link https://www.sympla.com.br/evento/sessao-vitrine-petrobras-exibicao-gratuita-de-criadas-no-espaco-cultural-panorama/3479183

SERVIÇO

Exibição gratuita

Filme “Criadas”, de Carol Rodrigues

Dia e horário: 3 de julho, às 18h

Local: Espaço Cultural Panorama (Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, São Gonçalo)

Capacidade do espaço: 270 lugares