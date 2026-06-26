Policiais militares salvam bebê engasgado em São Gonçalo

Policiais estavam em momento de pausa quando foram acionados para salvar o bebê - Foto: Enzo Britto/Arquivo

Policiais estavam em momento de pausa quando foram acionados para salvar o bebê - Foto: Enzo Britto/Arquivo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) salvaram um bebê, de cerca de 15 dias de vida, que havia se engasgado, nesta quinta-feira (25), no Boaçu, em São Gonçalo.

A equipe foi acionada em uma lanchonete, enquanto se alimentava durante a pausa. Duas mulheres e um homem levaram o bebê até os policiais afirmando que ele já não conseguia respirar. Os PMs agiram rapidamente iniciando a manobra de Heimlich (para desengasgo) e conseguiram desobstruir a respiração da criança.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma das mulheres ajoelhadas enquanto o policial desengasgava a criança e um rapaz, que chega depois, em gestos de oração em direção aos policiais.

Após voltar a respirar, o bebê foi encaminhado para o Pronto Socorro Infantil (PSI) Darcy Ribeiro, no Centro.