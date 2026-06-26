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Niterói decreta ponto facultativo na segunda-feira (29) devido ao jogo do Brasil

Serviços essenciais serão mantidos; coleta de lixo acontecerá normalmente

relogio min de leitura | Redação 26 de junho de 2026 - 18:11
Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município
Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município -

A Prefeitura de Niterói informa que a próxima segunda-feira (29) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo FIFA 2026.

A medida não altera o funcionamento dos serviços essenciais. As unidades de urgência e emergência da rede municipal de saúde funcionarão normalmente, garantindo o atendimento à população.

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A coleta de lixo também acontecerá de forma regular em toda a cidade.

O atendimento nas demais unidades de saúde e nos órgãos públicos municipais será retomado na terça-feira (30), em seus horários habituais.

Tags:

Copa do Mundo FIFA 2026 Niterói

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