Homem é baleado no Centro de Niterói nesta sexta-feira (26)

Um homem foi baleado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, na tarde desta sexta-feira (26). Policiais militares que atuavam pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), do 12º BPM (Niterói), foram acionados após a informação de que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo.

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De acordo com a Polícia Militar, o homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Ainda segundo a corporação, um suspeito foi detido no local portando um revólver. A ocorrência segue em andamento e o caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do crime.

*Supervisão de Sérgio Soares