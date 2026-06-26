Homem é baleado no Centro de Niterói nesta sexta-feira (26)
Suspeito pelo crime foi detido por policiais militares com um revólver
Um homem foi baleado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, na tarde desta sexta-feira (26). Policiais militares que atuavam pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), do 12º BPM (Niterói), foram acionados após a informação de que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo.
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De acordo com a Polícia Militar, o homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
Ainda segundo a corporação, um suspeito foi detido no local portando um revólver. A ocorrência segue em andamento e o caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do crime.
*Supervisão de Sérgio Soares