Craque do Amanhã celebra 14 anos com visita especial de PH Ganso à unidade de Barra Mansa

O projeto socioesportivo Craque do Amanhã completou 14 anos de atuação no cenário socioesportivo brasileiro, e a celebração ganhou um capítulo especial na última segunda (22). O meia Paulo Henrique Ganso, padrinho do projeto, esteve na unidade de Barra Mansa para um encontro com os alunos, reforçando o compromisso com a formação de cidadãos por meio do esporte.

Durante a manhã, os alunos participaram de um torneio interno de futebol o ponto alto do evento foi a chegada do atleta do Fluminense, que chegou de surpresa. Na cerimônia de premiação, o jogador entregou medalhas aos participantes do torneio.

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“O esporte tem um poder transformador único. Fico muito feliz em ver que essa unidade, recém-inaugurada, já está tão estruturada e recebendo essas crianças com tanto carinho”, celebra PH Ganso.

A unidade de Barra Mansa, inaugurada em novembro de 2025, faz parte da expansão do projeto, que atualmente conta com cinco unidades. O projeto que é realizado através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, um programa da Secretaria de Esporte e Lazer do RJ, conta com o patrocínio da Unilever e ArcelorMittal e apoio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.

Para o gestor do projeto, Felipe Espose, a presença de Ganso vai além da figura pública. “Receber um dos nossos padrinhos em uma unidade tão recente como a de Barra Mansa é um incentivo para os nossos alunos. Celebrar 14 anos de história vendo o brilho nos olhos dessas crianças, ao lado de um ídolo que acredita no nosso propósito, mostra que estamos no caminho certo para transformar vidas”, destaca.

O Craque do Amanhã

Executado desde 2012, o projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas e conta com cinco unidades: Arsenal e Neves, em São Gonçalo; Saracuruna, Barra Mansa e Santa Isabel, em São Paulo. O projeto tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Éverton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Rayan, Ibson e Vagner Love.