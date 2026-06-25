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Craque do Amanhã celebra 14 anos com visita especial de PH Ganso à unidade de Barra Mansa

Jogador do Fluminense prestigiou o projeto em evento que marcou a trajetória de impacto social e integração esportiva em unidade do Sul Fluminense

relogio min de leitura | Redação 25 de junho de 2026 - 12:22
Na cerimônia de premiação, o jogador entregou medalhas aos participantes do torneio
Na cerimônia de premiação, o jogador entregou medalhas aos participantes do torneio -

O projeto socioesportivo Craque do Amanhã completou 14 anos de atuação no cenário socioesportivo brasileiro, e a celebração ganhou um capítulo especial na última segunda (22). O meia Paulo Henrique Ganso, padrinho do projeto, esteve na unidade de Barra Mansa para um encontro com os alunos, reforçando o compromisso com a formação de cidadãos por meio do esporte.

Durante a manhã, os alunos participaram de um torneio interno de futebol o ponto alto do evento foi a chegada do atleta do Fluminense, que chegou de surpresa. Na cerimônia de premiação, o jogador entregou medalhas aos participantes do torneio.

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“O esporte tem um poder transformador único. Fico muito feliz em ver que essa unidade, recém-inaugurada, já está tão estruturada e recebendo essas crianças com tanto carinho”, celebra PH Ganso.

A unidade de Barra Mansa, inaugurada em novembro de 2025, faz parte da expansão do projeto, que atualmente conta com cinco unidades. O projeto que é realizado através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, um programa da Secretaria de Esporte e Lazer do RJ, conta com o patrocínio da Unilever e ArcelorMittal e apoio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.

Para o gestor do projeto, Felipe Espose, a presença de Ganso vai além da figura pública. “Receber um dos nossos padrinhos em uma unidade tão recente como a de Barra Mansa é um incentivo para os nossos alunos. Celebrar 14 anos de história vendo o brilho nos olhos dessas crianças, ao lado de um ídolo que acredita no nosso propósito, mostra que estamos no caminho certo para transformar vidas”, destaca.

Imagem ilustrativa da imagem Craque do Amanhã celebra 14 anos com visita especial de PH Ganso à unidade de Barra Mansa

O Craque do Amanhã

 Executado desde 2012, o projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas e conta com cinco unidades: Arsenal e Neves, em São Gonçalo; Saracuruna, Barra Mansa e Santa Isabel, em São Paulo. O projeto tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Éverton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Rayan, Ibson e Vagner Love.

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