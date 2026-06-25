Aluna da Firjan SENAI vai representar o Brasil na China em competição com os maiores técnicos do mundo

Ryana foi apresentada numa cerimônia de premiação na semana passada, na sede da Firjan, que homenageou ainda a Firjan SENAI Espaço da Moda como a melhor escola do estado - Foto: Reprodução

Ryana foi apresentada numa cerimônia de premiação na semana passada, na sede da Firjan, que homenageou ainda a Firjan SENAI Espaço da Moda como a melhor escola do estado - Foto: Reprodução

A partir do projeto de uma roupa de academia com um sensor que contabiliza quantas vezes o usuário faz o exercício, a aluna da Firjan SENAI Espaço da Moda, Ryana Pacheco, de 19 anos, garantiu uma vaga no WorldSkills Shanghai 2026, maior competição de profissionais técnicos do mundo. Com a conquista, ela se soma a seis jovens da Firjan SENAI que, nos últimos cinco anos, representaram o país – e o Rio de Janeiro – na etapa internacional.

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O WorldSkills Shanghai 2026 acontece na China entre 22 e 27 de setembro. De acordo com os critérios da competição, o competidor recebe um briefing, sem ter acesso a qualquer informação prévia, e desenvolve o seu projeto de acordo com a sua área de atuação. A preparação para as provas consiste em uma rotina intensa de atividades, que combinam treinamentos técnicos de alto desempenho com atividades voltadas ao desenvolvimento comportamental, socioemocional e interpessoal.

A roupa com sensor de atividades esportivas foi uma das peças do projeto de Ryana Pacheco, cuja proposta era a criação de um vitrinismo virtual. “Eu tinha que criar uma vitrine toda tecnológica que mostrasse que aquela roupa não é só uma peça básica de academia”, comentou. “Para a vida, é algo que vai acrescentar muito no currículo. Terminarei o Ensino Médio com algumas formações que a média dos meus amigos não têm. Já vou sair formada em Produção e Photoshop. Acabo incentivando meus colegas por conta disso”, concluiu.

Melhores do estado do Rio

Ryana foi apresentada numa cerimônia de premiação na semana passada, na sede da Firjan, que homenageou ainda a Firjan SENAI Espaço da Moda como a melhor escola do estado. Além disso, 41 estudantes da Firjan SENAI receberam medalhas de ouro, prata e bonze pelo desempenho na etapa estadual da preparatória para a Worldskills 2028, que ocorreu também na semana passada.

As provas foram realizadas em cinco unidades Firjan SENAI — Tijuca, Vila Isabel, Resende, Casa Firjan e DigiTech — que juntas sediaram 10 ocupações (Mecânica Industrial, Soluções em Software para Negócios, Soldagem, Instalações Elétricas Prediais, Controle Industrial, Gestão de Sistemas de Redes TI, Panificação, Segurança Cibernética, Manufatura Aditiva e Tecnologia de Energia Verde).

“Que vocês tenham também outras premiações e engrandeçam essa instituição. É uma enorme satisfação para a Firjan ter vocês aqui, alunos da casa. O SENAI é a maior e mais importante estrutura de formação profissional da indústria do Brasil. Os alunos que hoje são premiados são fruto desse trabalho tão importante para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado e também do nosso país, que já estão pensando na competição de 2028. Que os resultados sejam promissores, incentivadores e motivadores para todos vocês”, disse o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, durante a cerimônia.

Como forma de incentivo para o futuro dos estudantes, Ralph Crespo, instrutor de Solda da Firjan SENAI Macaé, compartilhou sua própria trajetória no WorldSkills da Rússia, onde conquistou a medalha de bronze na modalidade Soldagem. Ele ressaltou aos jovens o poder de transformação da formação técnica, destacando como essa oportunidade pode, de fato, mudar vidas. Além dos seis alunos na competição internacional, outros 79 jovens formados na Firjan SENAI já se classificaram para a etapa nacional, 40 deles ranqueados entre os melhores do Brasil.

Sobre a WorldSkills

A WorldSkills é a maior competição internacional de competências do mundo, reunindo jovens, líderes da indústria, da educação e do governo de todo o mundo para promover o Ensino e Formação Técnica e Profissional. O evento, realizado a cada dois anos, é uma oportunidade de promover inovação, intercâmbio de conhecimento e desenvolvimento de competências alinhadas às demandas da indústria por meio dos projetos dos jovens talentos, além de servir aos participantes como uma vitrine para o mercado global para suas trajetórias profissionais.

Participam jovens de até 22 anos (em algumas ocupações, até 25) para disputar provas práticas em dezenas de ocupações técnicas e tecnológicas. Em 2026, o Brasil vai para a competição com uma das maiores delegações, ao lado do país anfitrião, ambos representados nas 64 ocupações em disputa. Na sequência aparecem Índia (63 ocupações), Japão (57) e Coreia do Sul (50). Ao todo, 70 países participarão do evento.