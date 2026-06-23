Instituto dos Sonhos promove Bazar Beneficente com produtos doados pela Receita Federal

Com entrada gratuita, o bazar acontecerá no espaço Near Work, sede do Instituto dos Sonhos - Foto: Divulgação/Fernanda Arantes

Com entrada gratuita, o bazar acontecerá no espaço Near Work, sede do Instituto dos Sonhos - Foto: Divulgação/Fernanda Arantes

O Instituto dos Sonhos realizará a primeira edição do Bazar Beneficente entre os dias 6 e 11 de julho (de segunda a sábado), sempre a partir das 9h, em sua sede, no município de São Gonçalo. Com produtos doados pela Receita Federal, a iniciativa une consumo consciente, impacto social e arrecadação de recursos para os projetos culturais, educacionais e sociais desenvolvidos pela instituição.

Com entrada gratuita, o bazar acontecerá no espaço Near Work, sede do Instituto dos Sonhos, e oferecerá ao público uma grande variedade de produtos a preços acessíveis. Entre os itens disponíveis estão bolsas, produtos de beleza, artigos de decoração, acessórios e diversas outras mercadorias de qualidade.

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Todos os produtos permanecerão armazenados em espaço reservado e a comercialização será realizada mediante termo de aquisição assinado pelos compradores, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos pela Receita Federal.

Para garantir organização, conforto e igualdade de acesso, serão distribuídas diariamente 100 senhas por ordem de chegada. Também haverá limite de compras de até R$700,00 (setecentos reais) por CPF, além de restrições na quantidade de itens por comprador, conforme as regras do evento.

Os bazares autorizados pela Receita Federal representam uma importante ferramenta de captação de recursos para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, permitindo que os valores arrecadados sejam integralmente revertidos para ações sociais, culturais e educacionais desenvolvidas pelas instituições beneficiadas.

Para o fundador e ativista social Rafael Vieira, a iniciativa representa uma oportunidade de transformar solidariedade em impacto social concreto. “Cada produto adquirido no bazar contribui diretamente para a realização de novos projetos sociais e culturais. É uma forma de transformar oportunidades em ações que geram impacto real na vida das pessoas”, destaca.

A ação reforça o compromisso do Instituto dos Sonhos com a promoção da cultura, da cidadania e do desenvolvimento social, ampliando as possibilidades de financiamento de projetos que beneficiam crianças, jovens e famílias da região.

SERVIÇO:

Bazar Beneficente Instituto dos Sonhos

Dias: 06 a 11 de julho de 2026 (de segunda a sábado), das 9h às 18h

Local: Near Work (Av. Pres. Kennedy, 735 - Loja 110 - Estrela do Norte - São Gonçalo)

Entrada: gratuita

Informações importantes:

Distribuição de 100 senhas por dia;

Limite de compras de até R$ 700,00 por CPF;

Quantidade de itens sujeita às regras estabelecidas pela organização.