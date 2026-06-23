PND: abertas inscrições para professores candidatos

A aplicação da prova será no dia 20 de setembro, e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro - Foto: Divulgação

A aplicação da prova será no dia 20 de setembro, e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro - Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), abriu, ontem (22), as inscrições para os professores interessados em participar da Prova Nacional Docente (PND). Os candidatos devem se inscrever até 3 de julho, pelo Sistema PND.

Os participantes que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição deferido devem acompanhar as próximas etapas do cronograma e realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido. Já aqueles que tiveram a solicitação negada após a análise dos recursos poderão participar do exame mediante o pagamento da taxa.

A aplicação da prova será no dia 20 de setembro, e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.

Adesão – A PND registrou a adesão de 2.031 entes federativos em todo o país. O número representa a participação de 96% das capitais e 85% dos estados brasileiros. A relação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria nº 527/2026, publicada em 19 de junho.

Em comparação com 2025, a adesão ao exame registrou crescimento superior a 30%, ampliando o alcance da iniciativa em todo o país.

Do total de entes que aderiram à PND, 615 manifestaram interesse em utilizar os resultados da prova em seus processos seletivos deste ano. Entre os estados que pretendem utilizar os resultados da prova estão Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe. Entre as capitais, pretendem utilizar os resultados Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Florianópolis, João Pessoa, Natal, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória.

Outra novidade desta edição é que a adesão à PND passou a ter validade por tempo indeterminado. Com isso, as redes de ensino que aderiram ao exame poderão utilizar os resultados da prova nos próximos anos sem a necessidade de realizar nova adesão, desde que prevejam expressamente esse uso em seus editais de seleção.

O processo de adesão contou com a mobilização e o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), do Conselho Nacional dos Secretários de Educação das Capitais (Consec), além dos Tribunais de Contas Estaduais, dos Ministérios Públicos e do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil).

Cronograma da PND:

Inscrições: 22 de junho a 3 de julho.

Solicitação de atendimento especializado e uso do nome social: 22 de junho a 3 de julho.

Pagamento da taxa de inscrição: 22 de junho a 8 de julho.

Aplicação da prova: 20 de setembro.

Divulgação do resultado final: 15 de dezembro.

PND – A avaliação é composta por duas partes. A parte de Formação Geral Docente conta com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, que visa analisar aspectos como clareza, coerência, coesão, argumentação e domínio da norma-padrão da língua portuguesa. Já a parte de Componente Específico tem 50 questões de múltipla escolha voltadas para a situações-problema e estudos de caso da área de formação do participante. Serão avaliadas 21 áreas de licenciatura.

Por meio da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas), a PND tem como objetivo avaliar a formação de concluintes das licenciaturas. A avaliação também subsidia parte dos processos seletivos e concursos públicos realizados nos âmbitos federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica pública.

Mais Professores – A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no Brasil. A iniciativa é uma das estratégias centrais para o aprimoramento da qualidade da formação docente no país.