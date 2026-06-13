São Gonçalo recebe a segunda edição do Festival de Contação de Histórias

O projeto chega à sua segunda edição nos dias 18 e 19 de junho de 2026, no Tamarilândia, com uma programação gratuita - Foto: Divulgação - Fernanda Arantes

O projeto chega à sua segunda edição nos dias 18 e 19 de junho de 2026, no Tamarilândia, com uma programação gratuita - Foto: Divulgação - Fernanda Arantes

Após o sucesso da primeira edição, o Festival de Contação de Histórias retorna em 2026 ainda maior, consolidando-se como uma importante iniciativa de incentivo à leitura, formação cultural e acesso democrático à literatura para crianças e adolescentes de São Gonçalo.

O projeto chega à sua segunda edição nos dias 18 e 19 de junho de 2026, no Tamarilândia, com uma programação gratuita de 12 horas de atividades culturais e educativas voltadas ao público infantojuvenil. Com expectativa de público de aproximadamente 400 pessoas e capacidade máxima para 520 participantes, o festival acontecerá nos turnos da manhã e da tarde, reunindo alunos de escolas parceiras do município mediante inscrição prévia realizada pelas instituições junto à equipe organizadora.

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Com o tema “Os Encantos dos Contos de Fadas”, o festival convida crianças e adolescentes a mergulharem em um universo lúdico de narrativas, imaginação e descobertas literárias. Mais do que entretenimento, a proposta busca despertar o amor pela leitura, estimular a criatividade e fortalecer o vínculo das novas gerações com a cultura oral e escrita.

A programação contará com contações de histórias ao vivo, oficinas recreativas literárias e atividades formativas voltadas também para adolescentes e adultos, incluindo mesas-redondas, palestras e oficinas culturais. O projeto contará com acessibilidade por meio da disponibilização de intérprete de Libras.

A curadora do festival, Yonara Costa, destaca que a proposta desta edição é ampliar a experiência do público com a literatura de forma afetiva, acessível e interativa.

“O festival nasce da necessidade de aproximar crianças e jovens do universo da leitura através da imaginação, da escuta e da troca de experiências. Queremos transformar a literatura em uma experiência viva e encantadora”, afirma Yonara.

A divisão da programação foi planejada de acordo com as faixas etárias do público participante. O turno da manhã será dedicado ao público infantil, especialmente alunos do Ensino Fundamental I, enquanto o turno da tarde será voltado para estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

O projeto conta com o apoio institucional do Instituto dos Sonhos. Para o fundador e ativista social, Rafael Vieira, a continuidade do festival reforça o impacto positivo da cultura e da educação na formação das novas gerações.

“O Festival de Contação de Histórias planta sementes de imaginação, empatia e amor pela leitura nas novas gerações”, destaca Rafael.

Celebrando a segunda edição do festival que será realizada, o projeto promoveu um evento oficial de lançamento no dia 21 de maio, às 19h, no espaço Near Work, reunindo equipe, oficineiros, convidados e influenciadores parceiros.

O II Festival de Contação de Histórias reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e à literatura, fortalecendo ações educativas e experiências culturais acessíveis para crianças e jovens de São Gonçalo. Porque no meio de tanta tela, algoritmo e vídeo de 12 segundos destruindo a capacidade humana de atenção, ainda existe gente tentando fazer criança gostar de livro. E isso merece respeito.

Realização: Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.

Serviço: 2ª Edição do Festival de Contação de Histórias

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86, Porto Novo - São Gonçalo)

Data / Horário: Dias 18 e 19 de junho de 2026 (quinta e sexta-feira), das 08h às 18h

Entrada: Grátis

Atividades com intérprete de Libras

Classificação: Público infantojuvenil (1 a 15 anos)