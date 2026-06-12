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Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026

Jogadores como o Rei Pelé e Neymar foram homenageados nas pinturas

relogio min de leitura | Escrito por Cristine Oliveira 13 de junho de 2026 - 08:10
Torcedores pintam e enfeitam as ruas para torcer pelo Hexa na Copa de 2026
Torcedores pintam e enfeitam as ruas para torcer pelo Hexa na Copa de 2026 -

Os torcedores gonçalenses estão na contagem regressiva para o início da Copa do Mundo e correm contra o tempo para terminar de enfeitar e pintar as ruas. Moradores da Rua Dr. Olavo Lamego, no bairro do Pita, em São Gonçalo, fizeram desenhos inspirados no evento futebolístico para aguardar, com grande estilo, a chegada do Hexa.

Nos últimos dias, a Rua Dr. Olavo Lamego foi tomada por pessoas, especialmente crianças, que se reuniram para pintar as paredes das casas e dos comércios com as cores da bandeira do Brasil. Entre as pinturas, o que mais chama a atenção são os desenhos dos rostos dos maiores nomes do futebol nacional, como o Rei Pelé.

Moradores fazem homenagem ao Rei Pelé
Moradores fazem homenagem ao Rei Pelé |  Foto: Layla Mussi

Outra personalidade importante retratada foi Neymar, que aparece segurando um papel com o recado: "Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos". O ato retratado na imagem faz referência a um episódio em que o atleta mostra um papel durante uma confusão na qual se envolveu com a arbitragem do jogo entre Santos e Coritiba.

Neymar também foi homenageado
Neymar também foi homenageado |  Foto: Layla Mussi

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Além das pinturas, o local foi tomado por bandeirinhas verde e amarela, amarradas aos postes. 

Moradores penduram pequenas fitas com as cores verde e amarela
Moradores penduram pequenas fitas com as cores verde e amarela |  Foto: Layla Mussi

Outro ponto da cidade que também foi enfeitado para a Copa é a Pedra da Bandeira, localizada no bairro Porto Novo. Normalmente, a elevação rochosa tem a bandeira do Brasil desenhada em sua extensão; entretanto, pelo desgaste natural, acaba ficando desbotada. Mas, para entrar no clima da Copa de 2026, a pedra teve a pintura restaurada, sendo possível ver as cores e as estrelas com tons vivos.

Pedra da Bandeira teve a pintura restaurada para a Copa do Mundo 2026
Pedra da Bandeira teve a pintura restaurada para a Copa do Mundo 2026 |  Foto: Layla Mussi
  • Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026
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    Ao longo da rua, é possível encontrar bandeirinhas e desenhos feitos pelos próprios moradores
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    A rua foi tomada pelas cores da bandeira do Brasil nos mais diversos modelos de imagens
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    Moradores desenharam mascotes da seleção brasileira
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    Paredes e portões de casas e comércios são decorados para a Copa do Mundo
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Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026
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  • Ruas de São Gonçalo ganham cores e homenagens ao futebol na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026

Sob supervisão de Marcela Freitas 

Tags:

Copa 2026 Ruas decoradas para Copa São Gonçalo

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