Ancelotti faz mistério, mas Seleção tem escalação encaminhada para estreia contra o Marrocos

A dois dias da estreia na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti segue sem confirmar oficialmente a equipe que enfrentará o Marrocos, no sábado, às 19h. Apesar do mistério mantido nos treinamentos realizados em Nova Jersey, os últimos trabalhos da Seleção Brasileira indicam uma formação praticamente definida para o primeiro compromisso no Mundial.

Nos treinamentos abertos à imprensa, Ancelotti evitou revelar os titulares, mas as atividades realizadas ao longo da semana deram pistas sobre a equipe que deve iniciar a partida. A principal novidade em relação aos testes anteriores é a utilização de Danilo e Alex Sandro nas laterais, em uma formação considerada mais equilibrada defensivamente.

O treinador italiano também trabalhou ajustes de bola parada e organização tática nos últimos dias, buscando corrigir detalhes antes da estreia. A comissão técnica considera o confronto diante dos marroquinos um dos mais difíceis da fase de grupos e pretende escalar uma equipe capaz de controlar a posse de bola sem abrir espaços para os contra-ataques adversários.

A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

Esta será a primeira Copa do Mundo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Contratado pela CBF em 2025, o treinador chega ao torneio com a missão de conduzir o Brasil à conquista do hexacampeonato.

O duelo contra o Marrocos é válido pelo Grupo C da Copa do Mundo. Além das duas seleções, a chave conta com Escócia e Haiti.