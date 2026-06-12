Acidente entre carro e moto provoca lentidão no trânsito na RJ-106 na manhã desta sexta-feira (12)

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou pelo menos uma pessoa ferida e causou transtornos no trânsito na manhã desta sexta-feira (12) na RJ-106, em São Gonçalo. A colisão aconteceu na altura do bairro Rio do Ouro, na pista sentido Maricá.

No momento do acidente, uma forte neblina cobria parte da região, reduzindo a visibilidade dos motoristas que trafegavam pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado às 7h50 e até por volta das 8h30, às equipes permaneciam no local realizando o atendimento.

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A colisão gerou uma longa fila de veículos na RJ-106 alcançando a altura do Instituo Médico Legal (IML) de Tribobó.