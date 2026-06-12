Projeto Social Esporte & Vida transforma rotina de moradores de SG com esporte e inclusão

Em meio aos desafios enfrentados por comunidades periféricas, iniciativas locais têm se destacado pela capacidade de promover transformação social na prática. É o caso do Projeto Social Esporte & Vida, que há mais de seis anos atua no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, oferecendo atividades gratuitas que unem esporte, educação e cidadania.

Localizado na Rua Zilda Quintão, nº 360, o projeto atende crianças, jovens, adultos e idosos, funcionando como um espaço de acolhimento e desenvolvimento pessoal. Ao longo dos anos, a iniciativa se consolidou como um ponto de apoio importante para moradores da região, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida.

Roberto Gomes, 54 anos, presidente do Projeto Social Esporte & Vida | Foto: Layla Mussi

Criado com o objetivo de gerar impacto social real, o projeto surgiu da necessidade de oferecer alternativas dentro da própria comunidade. “O projeto social é um meio de ressocialização, cuidado e assistência. Ele nasce da vontade de fazer algo prático para mudar a realidade das pessoas”, afirma o idealizador, Roberto Gomes.

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Muito além do esporte

Apesar do nome, o projeto vai além das atividades esportivas. A programação inclui aulas de jiu-jitsu, boxe, balé, hidroginástica e reforço escolar, além de cursos profissionalizantes voltados à inserção no mercado de trabalho, como auxiliar de creche e porteiro.

A proposta é atuar de forma completa na vida dos participantes, oferecendo não apenas ocupação do tempo, mas também ferramentas para crescimento pessoal e profissional. Segundo a organização, todas as atividades são conduzidas por profissionais capacitados, o que garante qualidade no atendimento e segurança para os participantes. Outro ponto importante é a acessibilidade. O projeto é aberto a toda a comunidade, sem distinção. “A gente quis quebrar esse paradigma de que seria um espaço fechado por ter ligação com a igreja. Aqui é para todos”, destaca Roberto.

Transformações que vão além do físico

Entre as histórias que ajudam a contar a importância do projeto está a da dona de casa Neuza, de 61 anos, uma das participantes mais antigas. Presente desde os primeiros anos da iniciativa, ela acompanhou de perto o crescimento do espaço e vivenciou mudanças significativas na própria saúde. “Eu tinha muitas dores na coluna e no joelho. Depois que comecei aqui, melhorou muito. Eu não conseguia fazer certos movimentos e hoje já consigo. Pra mim, isso aqui é tudo”, conta.

Neuza, de 61 anos, uma das participantes mais antigas | Foto: Layla Mussi

Para além dos benefícios físicos, Neuza ressalta o impacto coletivo do projeto. “A comunidade precisa disso. Não é só a hidroginástica, tem várias atividades, tem balé, jiu-jitsu… atende crianças, jovens e adultos. É muito importante mesmo”, afirma. O relato reflete uma realidade comum entre os participantes: o projeto não atua apenas no corpo, mas também na autoestima, no bem-estar emocional e no senso de pertencimento. A vendedora Fernanda, de 48 anos, confirma essa percepção. “A gente veio para sair do sedentarismo e acabou ganhando muito mais. Melhorou a disposição, a autoestima… é muito bom pra gente”, diz.

As inscrições são realizadas presencialmente, de acordo com a faixa etária e a atividade desejada. | Foto: Layla Mussi

Impacto direto na comunidade

Para muitas famílias, o projeto representa uma alternativa concreta à vulnerabilidade social. Crianças e adolescentes passam a ter um espaço seguro para permanecer no contraturno escolar, longe de situações de risco. “É muito importante para não deixar as crianças na rua. Aqui eles aprendem, ocupam o tempo e ficam protegidos”, afirma a moradora Tulane de Oliveira. Além disso, o projeto também fortalece os laços comunitários. A convivência entre moradores que antes não tinham contato contribui para a construção de uma rede de apoio dentro do próprio bairro. “Às vezes são vizinhos que nunca se falaram e passam a se conhecer aqui. Isso fortalece muito a comunidade”, explica o fundador.

As atividades são gratuitas e abertas ao público | Foto: Layla Mussi

Como participar

As atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar, os interessados devem comparecer diretamente ao local para obter informações sobre horários, modalidades e disponibilidade de vagas. As inscrições são realizadas presencialmente, de acordo com a faixa etária e a atividade desejada.

Mais do que oferecer aulas e cursos, o Projeto Social Esporte & Vida se tornou um símbolo de transformação social em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Desafios e continuidade

Apesar dos resultados positivos e do reconhecimento dentro da comunidade, o projeto ainda enfrenta desafios para manter e expandir suas atividades, principalmente em relação ao espaço físico. Mesmo assim, a iniciativa segue ativa graças ao envolvimento dos moradores e ao compromisso de quem acredita na proposta. Mais do que oferecer aulas e cursos, o Projeto Social Esporte & Vida se tornou um símbolo de transformação social em São Gonçalo, sendo um exemplo de como ações locais podem gerar impactos duradouros na vida das pessoas.

Sob supervisão de Marcela Freitas