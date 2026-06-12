Defesa Civil mantém interdição do Caio Martins e impede realização de arraiá

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Ordem Pública informam que o evento "Arraiá do Caio Martins", anunciado para ocorrer a partir desta quinta-feira (11) no campo de futebol do Complexo Esportivo Caio Martins, não possui autorização para ser realizado, uma vez que o local permanece interditado pela Defesa Civil de Niterói desde 2023.

O estádio já foi alvo de diversas vistorias técnicas, conforme registrado nos pareceres nº 3040219, 431019, 820221, 1260823 e 101024, que apontaram riscos estruturais no complexo esportivo e em seu entorno.

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Durante vistoria realizada nesta quinta-feira (11), foram observadas atividades de montagem de estruturas para a realização do evento. No entanto, não foram identificadas intervenções voltadas à mitigação dos riscos anteriormente apontados, permanecendo inalterado o cenário de risco associado às arquibancadas e às áreas adjacentes.

Diante desse contexto, a Defesa Civil reitera a interdição do campo do Estádio Caio Martins, conforme o Auto de Interdição nº 3423, de 30 de agosto de 2023, e informa que não reconhece condições de segurança para a realização de eventos com concentração de público no local.

As secretarias ressaltam, ainda, a necessidade de execução das medidas estruturais já recomendadas para o restabelecimento das condições adequadas de segurança do estádio e de seu entorno.