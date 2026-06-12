Em clima de Copa, arraiá do Sesc São Gonçalo acontece dias 13 e 14 de junho
Evento vai movimentar a unidade com comidas típicas, quadrilhas, oficinas, muito forró e transmissão do jogo da Seleção no Mundial
O sanfoneiro mandou avisar que o Arraiá do Sesc São Gonçalo vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho. A unidade se transforma em uma grande celebração da cultura popular brasileira, repleta de comidas típicas, quadrilhas profissionais, oficinas criativas, cenografia caprichada e, claro, muito arrasta-pé.
No sábado (13), a festa começa às 15h. Além das várias atrações tradicionais, vai ter show da banda Baião do Biguá, que promete colocar todo mundo para dançar ao som do melhor do forró tradicional, apresentação de quadrilha da unidade de transmissão do jogo da Seleção no telão.
Já no domingo (14) a festa começa às 16h. Os destaques são a apresentação do Musicança, seguido da banda de forró Chamego Nordestino e da quadrilha profissional Balão Dourado.
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Os ingressos para o evento terão preços populares, variando entre R$ 5 e R$ 10, e já podem ser adquiridos diretamente na bilheteria da unidade, conforme a disponibilidade. Vale lembrar que os ingressos são limitados e a venda está sujeita à lotação do espaço.
O maior circuito do Estado
O Arraiá Sesc 2026 é o maior circuito de festas juninas do Rio de Janeiro, com mais de 35 arrasta-pés espalhados por 13 municípios entre os dias 4 de junho e 18 de julho. Uma megacelebração que une música, dança, gastronomia típica e brincadeiras tradicionais. O calendário completo de todas as cidades pode ser conferido em sescrio.org.br.
SERVIÇO
Arraiá do Sesc São Gonçalo
Data: 13/6, das 15h às 22h, e 14/6, das 15h às 21h
Endereço: Av. Presidente Kennedy, 755 - Estrela do Norte
Ingressos: R$ 5,00 (meia-entrada), R$ 7,00 (credencial Sesc), R$ 9,00 (convênio) e R$ 10,00 (público geral)