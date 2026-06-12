Gonçalense vai representar seleção brasileira sub-12 em sul-americano de Karatê

O atleta é morador do Complexo do Salgueiro, pratica karatê na região desde os seus 6 anos e tornou-se federado com apenas 8 - Foto: Fotos: Ascom

O atleta é morador do Complexo do Salgueiro, pratica karatê na região desde os seus 6 anos e tornou-se federado com apenas 8 - Foto: Fotos: Ascom

Com apoio do Auxílio ao Atleta Gonçalense, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, o carateca Alex Pereira, de 11 anos, vai representar a Seleção Brasileira sub-12 no campeonato sul-americano de karatê. A competição acontecerá na Colômbia, entre os dias 14 e 21 de junho.

O atleta é morador do Complexo do Salgueiro, pratica karatê na região desde os seus 6 anos e tornou-se federado com apenas 8. Após isso, o jovem foi campeão estadual em três anos distintos. Em 2026, após uma competição nacional que disputou em Curitiba, Alex integrou as categorias de base da seleção da modalidade.

O gonçalense conta que é a sua primeira vez em uma competição internacional e conta como o apoio da Prefeitura foi bom para sua participação.

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"Minha expectativa é altíssima, vou representar meu país e minha cidade, São Gonçalo, em um campeonato gigante. Com certeza, ter o apoio da Prefeitura com o Auxílio ao Atleta me dá ainda mais garra para focar nos treinos. Sou muito grato por conseguir esse benefício que colaborou com a realização do meu sonho”, contou Pereira.

O Auxílio ao Atleta Gonçalense visa apoiar esportistas da cidade e é destinado a atletas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir dos 8 anos, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.

“Espero poder ser um incentivo para crianças e adolescentes da nossa comunidade. Vou me empenhar ao máximo para trazer medalha para casa”, completou Pereira.