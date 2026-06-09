Governo do Estado divulga mais de 1.000 oportunidades de emprego com carteira assinada

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 1.047 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.047 oportunidades. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.527 vagas, 123 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.404 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, estão concentradas 79,0% das vagas: são 826 chances de trabalho, entre as quais 50 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para operador de caixa e operador de vendas com remuneração de um salário mínimo.

Na mesma região, existem, ainda, opções para ampla concorrência, como cozinheiro de restaurante, eletricista, mecânico de automóveis e caminhão, com salários de até três mínimos (R$ 4.863). Quem tem Ensino Fundamental completo pode concorrer a uma das 100 vagas para auxiliar de limpeza, que não pede experiência.

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Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 41 oportunidades com salário médio de R$ 3.242, distribuídas entre vagas que exigem Ensino Fundamental completo e Ensino Médio completo. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 180 posições em Teresópolis, entre as quais as de operador de caixa, servente de obras e soldador. A remuneração média é de R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.

De acordo com o Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (71,5%) e Comércio (28,5%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (57,9%) e oferece até dois salários mínimos (82,5%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, Carteira de Trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.