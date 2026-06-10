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Morador de Niterói acerta 15 dezenas e ganha prêmio superior à R$ 1 Milhão na Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

relogio min de leitura | Escrito por Redação 10 de junho de 2026 - 16:57
A lotérica fica na Rua Coronel Gomes Machado, 144, no Centro de Niterói
A lotérica fica na Rua Coronel Gomes Machado, 144, no Centro de Niterói -

Um apostador de Niterói, foi uma das quatro pessoas em todo o Brasil a acertar quinze dezenas do concurso 3705 da Lotofácil, sorteado pela Caixa Econômica Federal. O prêmio conquistado foi de R$ 1.178.158,55. 

O sorteio aconteceu na última segunda-feira (8), e as dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25. 

Flávio Gomes, dono da lotérica
Flávio Gomes, dono da lotérica |  Foto: Layla Mussi

O dono da lotérica, Flávio Gomes, afirmou que esse foi o segundo maior prêmio já ganho, desde que ele passou a administrar o empreendimento. "Teve um prêmio de R$ 3,6 milhões na lotomania. Teve um outro prêmio na lotofácil de R$ 900 e poucos mil, e esse agora é de R$ 1,1 milhão". 

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Sueli Pereira dos Santos, que estava na lotérica para fazer uma aposta, respondeu à reportagem o que faria caso ganhasse o prêmio de mais de um milhão de reais. "Ah, gente... Eu ia pagar minhas contas, comprar um canto pra mim, ajudar algumas pessoas", afirmou. 

Sueli Pereira dos Santos
Sueli Pereira dos Santos |  Foto: Layla Mussi

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ganhador Lotéricas Niterói

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