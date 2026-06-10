Morador de Niterói acerta 15 dezenas e ganha prêmio superior à R$ 1 Milhão na Lotofácil

Um apostador de Niterói, foi uma das quatro pessoas em todo o Brasil a acertar quinze dezenas do concurso 3705 da Lotofácil, sorteado pela Caixa Econômica Federal. O prêmio conquistado foi de R$ 1.178.158,55.

O sorteio aconteceu na última segunda-feira (8), e as dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

Flávio Gomes, dono da lotérica | Foto: Layla Mussi

O dono da lotérica, Flávio Gomes, afirmou que esse foi o segundo maior prêmio já ganho, desde que ele passou a administrar o empreendimento. "Teve um prêmio de R$ 3,6 milhões na lotomania. Teve um outro prêmio na lotofácil de R$ 900 e poucos mil, e esse agora é de R$ 1,1 milhão".



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Sueli Pereira dos Santos, que estava na lotérica para fazer uma aposta, respondeu à reportagem o que faria caso ganhasse o prêmio de mais de um milhão de reais. "Ah, gente... Eu ia pagar minhas contas, comprar um canto pra mim, ajudar algumas pessoas", afirmou.