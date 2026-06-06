Corpo de vítima de feminicídio no Mutondo será sepultado neste sábado

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação

Familiares e amigos se despedem neste sábado (6) de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, de 49 anos, morta a facadas dentro do apartamento onde morava, no bairro Mutondo, em São Gonçalo.

O velório acontece na Capela Nova São Gonçalo. O sepultamento está previsto para as 12h30, no Cemitério Municipal de São Gonçalo.

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Fernanda foi encontrada morta na noite da última quarta-feira (3). O companheiro dela foi preso em flagrante no local e acusado de feminicídio.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A morte gerou comoção e mobilização de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, que convocaram um ato para a próxima segunda-feira (9), em frente à especializada.

Neste sábado, familiares, amigos e pessoas próximas prestam as últimas homenagens à vítima.